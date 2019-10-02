Минтруда предложило упростить предоставление гражданства учителям, врачам и энтомологам

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Минтруда предложило предоставить право на упрощенный порядок предоставления российского гражданства специалистам определенных профессий, которые живут в России и проработали по специальности не меньше года. К опубликованному проекту приказа ведомства приложен список из 135 профессий, специальностей и должностей, от агроинженера до энтомолога.

В списке разные медицинские специальности, в том числе акушеры, педиатры и ветеринары, рентгенолаборанты, медсестры и фельдшеры скорой помощи. Также там есть сварщики, монтажники, инженеры, слесари и трактористы. Еще в перечень попали директора по экономике, математики, корреспонденты и редактора, рыбоводы, воспитатели и учителя.

Список был составлен по запросам федеральных и региональных органов власти.

Сейчас право на получение гражданства по упрощенной процедуре имеют представители 74 профессий и специальностей. Минтруд составил этот список летом 2015 года.