Иностранцам предложили разрешить второе гражданство при получении паспорта РФ

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Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - В России могут изменить миграционную политику так, чтобы иностранцы, получая российское гражданство, могли не отказываться от прежнего паспорта. Об этом говорится в прогнозе социально-экономического развития, который был внесен в Госдуму вместе с проектом трехлетнего бюджета.

Поправки подготовили в Минэкономразвития. Их уже одобрило правительство. Предлагаемые изменения могут коснуться иностранных квалифицированных специалистов, которые приезжают в Россию работать, и членов их семей.

Согласно документу, в перспективе мера позволит, в частности, привлекать специалистов благодаря либерализации требований и дополнительным преференциям для иностранных работников и членов их семей, а также увеличить к 2024 году до 425 тысяч численность иностранных граждан, получающих в стране высшее образование.

Первый зампред думского комитета по развитию гражданского общества Дмитрий Вяткин отметил, что некоторые исключения для иностранцев уже действуют. Например, от жителей Донбасса, получающих российское гражданство, не требуют отказаться от гражданства Украины, сказал он. Депутат считает логичным расширить такое право и на других иностранцев, желающих получить российское гражданство.

Вяткин добавил, что многие страны официально не признают отказов от гражданства и не выдают документы, подтверждающие это.