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Доллар снижается третий день подряд из-за опасений за рост экономики США

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Курс американского доллара снижается в четверг третью сессию подряд на фоне сохраняющихся опасений относительно замедления экономического роста в США. Инвесторы также оценивают планы Вашингтона ввести новые пошлины на европейские товары и перспективу импичмента президента США Дональда Трампа.

Евро торгуется днем в районе $1,0960 против $1,0959 на закрытие прошлой сессии. Стоимость единой европейской валюты к иене находится в районе 117,28 иены по сравнению со 117,46 иены в среду, 2 октября. Курс доллара составляет 106,99 иены против 107,18 иены.

Индекс ICE Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, опускается на 0,05%. Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, теряет 0,14%.

Опасения, что американская экономика постепенно приближается к рецессии, усилились после выхода более слабых, чем ожидалось, статистических данных США. Как стало известно в четверг, число первичных заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе выросло на 4 тыс., с пересмотренных 215 тыс. до 219 тыс., что стало максимумом за четыре недели.

Данные Минтруда США сигнализируют о том, что ослабление активности в производственном секторе на фоне снижения мирового спроса и инвестиций могло начать негативно сказываться на состоянии рынка труда.

Отчет отраслевой организации ADP Employer накануне показал, что число рабочих мест в США в сентябре выросло на 135 тыс. Показатель оказался хуже консенсус-прогноза аналитиков, составлявшего 140 тыс.

Позднее Институт управления поставками (ISM) обнародует сентябрьское значение индекса деловой активности в американском секторе услуг США (ISM Non-Manufacturing). Ожидается, что в прошлом месяце индикатор снизился до 55 пунктов с 56,4 пункта в августе.

Фунт стерлингов в четверг подорожал к доллару и евро на фоне надежд на то, что Великобритании удастся договориться с Брюсселем об условиях выхода страны из ЕС.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в среду опубликовал свои предложения по решению связанных с Ирландией проблем при Brexit, которые Великобритания направила ЕС. Эти предложения должны прийти на смену "страховочному плану", согласованному с ЕС предыдущим британским премьером Терезой Мэй.

Фунт торгуется около $1,2374 против $1,2303 в предыдущий рабочий день и 1,1290 евро против 1,1227 евро.

США

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