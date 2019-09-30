Более 50% американцев одобрили расследование в рамках процедуры импичмента Трампа

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - 55% жителей США одобряют инициированное демократами расследование в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа, следует из опроса CBS News.

При этом, согласно результатам исследования, мнения американцев разделились в зависимости от того, какую партию они поддерживают. Так, почти 9 из 10 демократов (87%) одобряют расследование, а две трети решительно одобряют, в то время как 77% сторонников Республиканской партии высказались против. Точки зрения беспартийных респондентов разделились примерно поровну - 49% одобряют расследование, 51% - не одобряют.

Также американцам был задан вопрос, как он оценивают действия Трампа в контексте его июльского телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. Немногим более четверти опрошенных (28%) назвали действия американского лидера приемлемыми, чуть менее трети американцев (31%) полагают, что решение президентом США вопросов по Украине было ненадлежащим, но законным. 41% респондентов, большинство из которых демократы, считают действия Трампа незаконными.

Из результатов опроса следует, что среди американцев есть разногласия по поводу того, заслуживает ли президент США импичмента. Так, 42% высказались за, 36% - против. При этом еще 22% жителей страны полагают, что говорить об этом еще рано, и хотят получить больше фактов.

Кроме того, американцев спросили, считают ли они действия Трампа по украинскому вопросу типичными для президентов. Мнения республиканцев и демократов вновь оказались почти противоположными - 71% сторонников Республиканской партии полагают, что так поступают большинство мировых лидеров, в то время как лишь 15% демократов разделяют их точку зрения.

Опрос CBS News был проведен в период с 26 по 27 сентября 2019 года по репрезентативной выборке среди 2059 жителей США. Погрешность не превышает 2,3%.

Телефонный разговор Трампа с Зеленским

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что Трамп во время звонка Зеленскому 25 июля около восьми раз призывал его начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена. Об этом стало известно из жалобы сотрудника одной из американских разведслужб, которую тот еще летом подал своему руководителю. По требованию конгрессменов жалобу передали им для ознакомления, а 26 сентября текст сообщения информатора был опубликован на сайте комитета по разведке Палаты представителей США.

Также американские СМИ утверждали, что президент США пытался надавить на украинского коллегу, задержав выделение военной помощи Киеву.

Белый дом опубликовал стенограмму этого разговора. Из нее следует, что Трамп действительно просил Зеленского провести расследование по делу Байдена, но признаков угроз и шантажа со стороны американского президента в ней нет. Сам Зеленский также заверил, что Трамп не давил на него.

Между тем демократы в Палате представителей Конгресса США инициировали расследование в рамках процедуры импичмента Трампа. По их мнению, Трамп использовал занимаемый пост для достижения политической цели: нанесения удара по своему вероятному сопернику на президентских выборах 2020 года - Джо Байдену.