Орешкина встревожило сентябрьское падение индекса PMI в обработке

Министр связал динамику показателя со слабостью спроса

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Резкое снижение индекса PMI в обрабатывающих секторах экономики в сентябре вызывает тревогу и за показателем нужно следить, сказал на полях заседания Валдайского клуба министр экономического развития Максим Орешкин.

В сентябре этот индекс рухнул до 46,3 пункта с 49,1 пункта в августе, указав на максимальное за последние 10 лет ухудшение рыночной конъюнктуры, по данным IHS Markit. Снижение отмечалось пять месяцев подряд. Индекс носит опросный характер, но рынок внимательно следит за его динамикой. При этом индекс PMI сферы услуг в сентябре поднялся до 53,6 пункта с 52,1 пункта в августе. Совокупный индекс объемов производства, отслеживающий активность и в обрабатывающих отраслях, и в сфере услуг, в сентябре составил 51,4 пункта против 51,5 пункта в августе.

"Один индекс упал, другой вырос. Сегодня вышел по услугам, композитный в итоге не изменился", - отметил министр

Про индекс PMI он уточнил, что показатель бывает волатильным и его нужно отслеживать в более долгой перспективе.

"И третье, на что нужно в первую очередь обращать внимание, - это на динамику компонентов этого индекса, не в целом", - заявил Орешкин.

"Что мы видим в компонентах: слабость спроса, не только внешнего, но и внутреннего, причем слабость спроса на многолетних минимумах. Мы видим крайне низкие показатель по динамике отпускных цен, что указывает на то, что инфляция остановилась. Те цифры, которые мы видим там, 50,4 - означает, что цены перестали расти в принципе, то есть инфляция остановилась", - сказал он.