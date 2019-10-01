Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в сентябре упал до десятилетнего минимума

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в сентябре 2019 года составил 46,3 пункта против 49,1 пункта в августе, говорится в исследовании IHS Markit. Это максимальное ухудшение рыночной конъюнктуры за последние десять лет.

Сентябрь стал пятым месяцем непрерывного снижения деловой активности в промышленных секторах российской экономики. Последнее среднее значение индекса PMI обрабатывающих отраслей РФ за квартал на уровне 48,2 пункта было наихудшим со второго квартала 2015 года.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, а ниже этого уровня - на ее снижение.

Российские производители в сентябре указали на самое быстрое падение производительности с апреля 2009 года. Снижение объемов производства было во многом связано с уменьшением объемов новых заказов (также максимальное с апреля 2009 года) и потерей клиентов. "Сильное сокращение существенно отличается от долгосрочной тенденции серии, которая указывала на устойчивое расширение", - сообщается в отчете.

Как показал опрос, новые заказы сократились из-за ослабления спроса и трудностей с привлечением новых клиентов. На резком падении общего количества новых заказов также отразилось сокращение экспортных заказов, которое было максимальным за три года и отчасти объяснялось усилением конкуренции за клиентов.

Деловые ожидания представителей компаний обрабатывающих секторов в сентябре упали до самого низкого уровня с конца 2017 года. Обеспокоенность была вызвана слабым спросом и потерей клиентов. Кроме того, несмотря на оптимизм в целом, производители отметили более низкую степень уверенности относительно роста объемов производства в течение следующих 12 месяцев.

На фоне снижения производственных потребностей и оптимизации расходов в обрабатывающих секторах ускорились темпы сокращения рабочих мест, став максимальными с мая текущего года. Более того, падение занятости продолжается второй месяц подряд.

По данным исследования, незавершенные заказы продолжали снижаться существенными темпами. При этом сократилась закупочная активность, что привело к резкому снижению остатков сырья и материалов, а падение новых заказов вызвало уменьшение запасов готовой продукции.

Инфляционное давление в сентябре было исторически слабым с одновременным ослаблением инфляции как закупочных, так и отпускных цен. Более благоприятный обменный курс рубля, согласно сообщениям, частично остановил рост затрат. Отпускные цены повысились незначительно из-за усиления конкуренции.