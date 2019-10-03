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РЖД модернизируют железные дороги Кубы за 1,9 млрд евро

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - "Дочка" РЖД, ООО "РЖД Интернешнл" ("дочка" РЖД) и Союз железных дорог "Железные дороги Кубы" подписали контракт о восстановлении и модернизации железнодорожной сети Кубы, сообщил корреспондент "Интерфакса". Договор был подписан в ходе визита на Кубу премьер-министра Дмитрия Медведева.

Цена контракта - 1,88 млрд евро, он рассчитан на десять лет.

Исполнитель должен будет провести работы по проектированию, ремонту и модернизации более 1000 километров железных дорог по российским технологиям и с использованием российских материалов и оборудования. Также он создаст единый диспетчерский центр управления движением поездов.

По условиям контракта, российские транспортные вузы займутся подготовкой и обучением кубинского персонала.

В результате повысится безопасность и скорость перевозок, увеличатся грузопоток и мобильность населения.

ОАО "РЖД" и "Железные дороги Кубы" также подписали протокол о намерениях.

Как сообщалось, РЖД рассчитывали заключить контракт по модернизации ж/д инфраструктуры на Кубе, а также на поставку в эту страну путевой техники и оборудования до конца 2019 года.

Ранее первый замглавы "Российских железных дорог" Александр Мишарин заявлял, что РЖД рассчитывают заключить контракт до конца 2017 года. В конце 2017 года он говорил, что ждет запуска финансирования в 2018 году. "Мы по Кубе в соответствии с дорожной картой выполнили все мероприятия, сформировали объем, требования. Проект большой - 1,8 млрд евро. Подписали контрактное соглашение. Почти 900 млн - это поставка российской техники, оборудования, что тоже очень важно для нас. Для окончательного подписания контракта нам осталось досогласовать 13% объема финансирования, чтобы в следующем году его запустить", - говорил тогда топ-менеджер.

РЖД Куба Дмитрий Медведев Железные дороги Кубы Александр Мишарин

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