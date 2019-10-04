Медведев встретился с Раулем Кастро на Кубе

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр России Дмитрий Медведев, находящийся с визитом на Кубе, встретился первым секретарем ЦК Коммунистической партии страны Раулем Кастро, сообщает официальный сайт кабмина.

Во встрече также принял участие вице-премьер Юрий Борисов.

Борисов на заседании российско-кубинской межправительственной комиссии 20 сентября отметил, что визиту главы российского кабинета министров на Кубу предшествовала "слаженная работа в рамках российско-кубинской межправкомиссии".

"Отмечаем высокий уровень качественной проработки экономической составляющей запланированных переговоров", - сказал вице-премьер.

Затем Медведев отправился к зданию Капитолия, в реставрации которого принимает участие Россия: специалисты из РФ восстанавливают и золотят купол дворца и статую Республики. Полностью работы планируется завершить в октябре этого года, в канун празднования 500-летия Гаваны.

Медведев возложил венок к могиле неизвестного борца за независимость Кубы, а затем принял участие в церемонии передачи российского государственного флага и мемориальной доски в честь реставраторов из РФ.

Выступая на церемонии, глава правительства напомнил, что ещё в 1896 году русские добровольцы Петр Стрельцов, Евстафий Константинович и Николай Мелентьев отправились на Кубу, чтобы присоединится к восстанию против испанцев.

"Это яркий пример того, что люди из нашей страны всегда были готовы прийти на помощь кубинцам, чтобы вместе отстаивать общие ценности", - сказал Медведев, передавая российский флаг для установки в мавзолее неизвестного борца за независимость Кубы.

Ранее в ходе визита Медведева между РЖД и "Железные дороги Кубы" был подписан контракт на 1,9 млрд евро о восстановлении и модернизации железнодорожной сети латиноамериканской страны.