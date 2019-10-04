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Цены на нефть закончат неделю в сильном минусе с Brent по $58 за баррель

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок в ходе торгов в пятницу повышаются на 0,5%, однако по итогам недели они, вероятно, зафиксируют самый значительный спад с середины июля.

Опасение инвесторов по-прежнему вызывает вероятное замедление темпов экономического роста в мире, отмечает MarketWatch.

В том числе накануне стало известно, что индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в сентябре упал до 52,6 пункта с 56,4 пункта в августе, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Значение индикатора стало минимальным с августа 2016 года. Аналитики в среднем ожидали более умеренного снижения - до 55 пунктов.

Декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:04 по московскому времениподорожали на $0,26 (на 0,45%) - до $57,97 за баррель. В четверг их цена выросла на $0,02 (на 0,03%), составив на закрытие $57,71 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) утром поднимаются на $0,27 (на 0,51%) - до $52,72 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена снизилась на $0,19 (на 0,36%), закрывшись на отметке $52,45 за баррель. Таким образом, она опустилась по итогам восьмой сессии подряд.

С начала текущей недели Brent подешевела на 6,4% и WTI - на 5,8%.

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