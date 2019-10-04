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Рубль укрепился к доллару и евро в ожидании дальнейшего смягчения политики ФРС

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Доллар и евро снижаются на Московской бирже в пятницу утром, рубль немного дорожает к бивалютной корзине в ожидании дальнейшего смягчения политики Федеральной резервной системы (ФРС) США после выхода ряда более слабых, чем прогнозировалось, данных о состоянии американской экономики.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 64,95-65,07 рубля, по итогам первой минуты торгов курс составил 65,06 рубля (-6,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро снизился до 71,33 рубля (-7,75 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) понизилась на 7,2 копейки к уровню закрытия четверга, 3 октября, до 67,88 рубля.

Доллар при этом оказался на 7,12 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 2,59 копейки выше официального курса.

Ситуация в экономике США

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепляется к доллару и евро на старте торгов вслед за другими валютами развивающихся рынков. Участники рынков закладывают более высокую вероятность продолжения цикла смягчения денежно-кредитной политики ФРС США в связи с выходом целой серии данных макроэкономической статистики, свидетельствующей об ухудшении экономического положения в Штатах

В центре внимания инвесторов в пятницу - данные о числе рабочих мест и безработице в США в сентябре, которые помогут им более точно оценить перспективы смягчения денежно-кредитной политики ФРС уже на октябрьском заседании.

Официальные статданные Минтруда будут обнародованы в 15:30 по Москве в пятницу. Согласно прогнозу экспертов, опрошенных агентством Bloomberg, число рабочих мест в экономике США в сентябре увеличилось на 145 тыс. человек после повышения на 130 тыс. в августе.

Накануне, 3 октября, стало известно, что индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в сентябре 2019 года упал до 52,6 пункта с 56,4 пункта в августе. Значение индикатора стало минимальным с августа 2016 года. Аналитики в среднем ожидали более умеренного снижения показателя, до 55 пунктов.

Подындекс, показывающий уровень новых заказов в сфере услуг США, упал в сентябре до 53,7 пункта с 60,3 пункта в августе, а подындекс предпринимательской активности - до 55,2 пункта с 61,5 пункта. Индикатор занятости снизился до 50,4 пункта с 53,1 пункта, обновив минимум с 2014 года.

Кроме того, отраслевая организация ADP Employer в среду опубликовала отчет, согласно которому число рабочих мест в экономике США в сентябре выросло на 135 тыс. Показатель оказался хуже консенсус-прогноза аналитиков, составлявшего 140 тыс. В августе, согласно пересмотренным данным, было создано 157 тыс. новых рабочих мест вместо 195 тыс., о которых сообщалось ранее.

Нефть дорожает в пятницу, но неделю закончит сильным спадом

Цены на нефть эталонных марок в ходе торгов в пятницу слегка повышаются, однако по итогам недели они, вероятно, зафиксируют самый значительный спад с середины июля. Опасение инвесторов по-прежнему вызывает вероятное замедление темпов экономического роста в мире, отмечает MarketWatch.

Декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по Москве подорожали на 0,14% - до $57,79 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени поднимаются на 0,13% - до $52,52 за баррель.

С начала текущей недели Brent подешевела на 6,4% WTI - на 5,8%, при этом нефть WTI в четверг опустилась по итогам восьмой сессии подряд.

Московская биржа США ФРС

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