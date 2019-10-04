Эксперты спрогнозировали снижение продаж автомобилей в России за 2019 год на 2,2%

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - В сентябре в России продажи легковых автомобилей и LCV снизились в годовом измерении на 0,2%до 157 130 единиц, сообщила Ассоциация европейского бизнеса.

За первые девять месяцев 2019 года было продано всего 1,271 млн автомобилей, или на 2% меньше, чем за такой же период 2018 года.

Организация ожидает, что за весь год продажи составят 1,76 млн машин, или на 2,2% меньше, чем в 2018 году. В прошлом году показатель составил 1,8 млн, что 12,8% больше, чем в 2017 году.

В январе АЕБ прогнозировала, что по итогам года продажи вырастут на 3,9%, до 1,87 млн штук. После первого полугодия прогноз был скорректирован, так как продажи упали на 2,4%.

Председатель АМС (комитет автопроизводителей АЕБ) Йорг Шрайбер, слова которого приведены в сообщении, отметил, что в этом секторе остается элемент неопределенности - возможность еще одного существенного увеличения утилизационного сбора в 2020 году, что, по неофициальным данным, обсуждается в правительстве. "Если такое решение будет принято на самом деле, то это поставит вопрос о долгосрочной перспективе российского автомобильного рынка в целом. Однако краткосрочно продажи импортных автомобилей могут получить искусственное ускорение, конечно, за счет продаж в последующий период", - добавил он.