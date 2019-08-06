Авторынок в РФ в июле сократился на 2,4%

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Продажи легковых автомобилей и LCV (малотоннажных грузовых автомобилей) в РФ в июле 2019 года снизились на 2,4% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, до 139,97 тысяч штук. Об этом говорится в сообщении Ассоциации европейского бизнеса.

В январе-июле текущего года было продано 968,7 тыс. автомобилей, что ниже показателя за тот же период 2018 года на 2,4%.

Заместитель председателя комитета автопроизводителей ассоциации Ларс Химмер заявил, что "в целом рыночные ожидания до конца года не улучшатся".

В 2018 году продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в РФ выросли на 12,8%, до 1,8 млн шт.

Ранее АЕБ прогнозировала в 2019 году рост продаж на 3,6%, до 1,87 млн шт.

Корректировка произошла по итогам I полугодия 2019 года, когда рынок показал снижение продаж на 2,4%. "Ожидания на рынке в отношении второй половины года не лучше. Ясно, что рост рынка в 2019 году - уже больше не реалистичный сценарий. Даже при некотором положительном тренде во второй половине года, самое лучшее, на что можно было бы надеяться - повторение результата продаж прошлого года", - приводила АЕБ комментарий председателя комитета автопроизводителей АЕБ Йорга Шрайбера.