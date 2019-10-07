В РФ стартуют "крабовые" аукционы

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - В России с понедельника начинается проведение аукционов по продаже 50%-ной квоты на вылов крабов.

Как следует из информации, размещенной на сайте "Российского аукционного дома" (РАД, оператор торгов), на первый день выставлено 6 лотов. Их начальная стоимость составляет 18 млрд 275 млн 856,3 тыс. рублей.

Торги стартуют в 9:00 мск. Они будут проходить на повышение, шаг аукциона составит 5% от начальной стоимости лота. Победителем будет признан участник, предложивший более высокую цену. С ним Росрыболовство заключит договор о закреплении доли квоты через десять дней после опубликования протокола аукциона.

Победители аукциона начнут вылов крабов с 2020 года. Доля квоты, согласно договору, закрепляется за компанией на 15 лет.

Как сообщалось, с 7 по 11 октября будут проведены аукционы по продаже квот на вылов крабов для Дальнего Востока, 14-15 октября - для Северного бассейна. Всего на аукцион выставляется 41 лот. Их начальная стоимость составляет 125,5 млрд рублей.

Согласно апрельской презентации Росрыболовства, размер квоты на вылов крабов, которая выставляется на аукцион, составит 40,08 тыс. тонн, что соответствует 50% от общей квоты. Самыми большими - 12,9 тыс. и 11,9 тыс. тонн - будут квоты на вылов камчатского краба и краба-стригуна опилио соответственно. Квота на краба волосатого четырехугольного составит 4,855 тыс. тонн, краба-стригуна ангулятуса - 4,099 тыс. тонн, синего краба - 4,006 тыс. тонн. Немногим более 1,6 тыс. тонн отведено на квоту для равношипного краба. Доли других крабов невелики.

Что касается регионов вылова, то большая часть аукционной доли - почти 13,4 тыс. тонн - приходится на северную часть Охотского моря.

Распределение квоты предусматривает инвестиционные обязательства. Владельцы квоты должны будут построить на российских верфях 41 судно для добычи крабов: 31 - для Дальнего Востока, 10 - для Северного бассейна. Примерная стоимость одного судна - около 1 млрд рублей в зависимости от комплектации. Срок его строительства не должен превышать пяти лет со дня заключения договора.

Как заявлял в начале сентября замминистра сельского хозяйства - руководитель Росрыболовства Илья Шестаков, часть средств, которые государство выручит от продажи крабовой квоты, будет направлена на развитие рыбной отрасли РФ. "Доходы, в том числе, будут направлены на развитие отрасли, мы с Минфином об этом договорились", - говорил он, добавляя, что речь, прежде всего, идет о поддержке рыбоохраны и строительстве нового научно-исследовательского флота, без которого невозможно наращивать вылов рыбы.

Глава Росрыболовства уверен, что в ходе аукционов "все квоты будут реализованы".

Закон о введении в РФ крабовых аукционов был подписан президентом 2 мая 2019 года.

Между тем и до, и после принятия этого решения у рыбацкого сообщества была тревога по поводу того, что на аукцион будут выставлены и другие виды биоресурсов, квоты на которые были распределены по историческому принципу на ближайшие 15 лет. За аукционную форму высказывалась, к примеру, ФАС, предлагая раз в 3-5 выставлять часть рыбных квот на торги.

В связи с этим Шестаков не раз заявлял, что "Росрыболовство категорически против этого". Он подчеркивал, что квоты уже распределены на 15 лет, причем часть из них - инвестиционные. Под них уже идет строительство судов и перерабатывающих заводов, объем инвестиций оценивается в 200 млрд рублей.

О том, что вопрос об изменении механизма распределения квот на вылов рыбы в ближайшие три года рассматриваться не будет, заявлял и вице-премьер Алексей Гордеев.