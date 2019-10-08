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В "крабовых" аукционах участников оказалось в два раза больше, чем лотов

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Начавшиеся с 7 октября "крабовые" аукционы проходят в условиях жесткой конкуренции, на некоторых из них участников в два раза больше, чем лотов, сообщил замминистра сельского хозяйства - руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

Он добавил, что на шесть лотов по вылову глубоководных крабов желающих не нашлось. Росрыболовство будет выставлять их на торги повторно по более низкой цене.

"В принципе, заявленная сумма, которую мы панировали собрать в федеральный бюджет, - 125,5 млрд рублей - по итогам аукционов может быть получена", - считает чиновник.

С 7 по 11 октября в Российском аукционном доме пройдут торги по продаже квот на вылов крабов для Дальнего Востока, 14-15 октября - для Северного бассейна. Всего выставляется 41 лот с общей начальной стоимостью 125,5 млрд рублей. Общий размер квоты - 40 080 тонн крабов.

Победители аукционов смогут начать промысел с 2020 года. Квота закрепляется на 15 лет. Владельцы квоты возьмут на себя обязательство построить на российских верфях 41 судно для добычи крабов: 31 - для Дальнего Востока, 10 - для Северного бассейна. Примерная стоимость одного судна - около 1 млрд рублей в зависимости от комплектации. Срок его строительства не должен превышать пяти лет со дня заключения договора.

Дальний Восток Северный бассейн Российский аукционный дом Илья Шестаков Минсельхоз Росрыболовство

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