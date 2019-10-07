Американские бизнесмены пытались сменить руководство "Нафтогаза"

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Группа лиц, связанных с президентом США Дональдом Трампом и его личным адвокатом Руди Джулиани, пыталась сменить руководство украинской топливной компании "Нафтогаз", сообщает Associated Press в воскресенье.

"Этот круг бизнесменов и доноров республиканцев рекламировал связи с Джулиани и Трампом, пытаясь определить новое высшее руководство крупной государственной газовой компании Украины. Их план состоял в том, чтобы затем направить выгодные контракты в компании, контролируемые союзниками Трампа", - рассказали агентству два осведомленных источника.

По их данным, в центре этих усилий стояли три бизнесмена - два уроженца СССР Лев Парнас и Игорь Фруман, а также нефтяной магнат из Бока-Ратон (штат Флорида) Гарри Саджиант III.

Уточняется, что, согласно плану бизнесменов, гендиректор "Нафтогаза" Андрей Коболев должен был быть заменен другим топ-менеджером компании Андреем Фаворовым.

Отмечается, что данный план был сорван проигрышем Владимиру Зеленскому бывшего президента Украины Петра Порошенко на выборах 2019 года.

После этого, по данным собеседников агентства, министр энергетики США Рик Перри предпринял усилия по смене управленческой команды "Нафтогаза".

Отмечается, что не известно, была ли попытка Перри сменить членов совета директоров "Нафтогаза" согласована со сподвижниками Джулиани, настаивающими на аналогичном исходе.

Однако, по данным агентства, бизнесмены, пытавшиеся сменить руководство в государственной газовой компании, похоже, знали о планах администрации Трампа, связанных с Украиной.

Так, по словам трех источников агентства, они знали, что президент сменит посла США на Украине Мэри Йованович за несколько месяцев до того, как она была фактически отозвана в Вашингтон.

Ранее агентство со ссылкой на источники сообщило, что в минувшую пятницу Трамп заявил республиканцам в палате представителей Конгресса США, будто это Перри просил его связаться с Зеленским по телефону.

"Министр Перри полностью поддерживал и призывал президента (поговорить - ИФ) с новым президентом Украины, чтобы обсудить вопросы, связанные с энергетической безопасностью и экономическим развитием", - приводит агентство заявление представителя Минэнерго США Шайлин Хайнс.

По ее словам, министр энергетики США не продвигал чьих-либо личных интересов. Она сказала, что его беседы с украинскими чиновниками о "Нафтогазе" были частью его усилий по реформированию энергетического сектора страны и созданию условий, при которых западные компании могут вести бизнес.

Белый дом ранее опубликовал стенограмму разговора Трампа с Зеленским. Интерес к разговорам американского президента с иностранными лидерами обострился в СМИ после того, как демократы обвинили Трампа в оказании давления на президента Украины по вопросу о проведении расследования в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена - Хантера Байдена. В палате представителей сочли, что Трамп злоупотребил властью ради борьбы против политического оппонента, и запустили процедуру импичмента.

Из стенограммы следует, что американский президент в беседе касался дел бывшего вице-президента США Байдена и его сына на Украине. Однако, исходя из опубликованного документа, нельзя сделать однозначного вывода о давлении на Зеленского во время разговора. Президент Украины ранее заявил, что Трамп давления на него не оказывал.