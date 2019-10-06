Помпео назвал правильной политику администрации США в отношении Украины

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Майк Помпео назвал разумным и ответственным требование американской администрации к руководству Украины о проведении расследования фактов коррупции, сообщает агентство Associated Press.

"Мы точно знаем, что мы там (на Украине - ИФ) делаем. Мы пытаемся сформировать обстановку, при которой не будет коррумпированного правительства", - цитирует агентство заявление Помпео журналистам в рамках визита в Грецию.

Объясняя заинтересованность администрации США в расследовании коррупции на Украине, госсекретарь заявил, что Вашингтон хочет убедиться в невмешательстве Киева в президентские выборы в 2016 году, а также в целевом расходовании военной помощи, выделяемой США Украине.

"Мы хотим быть уверенными, что если мы поставляем ракетные системы Javelin - то, что предыдущая администрация отказалась делать - то мы поставляем их правительству, которое действует правильно и будет использовать эти деньги на те цели, о которых оно заявляет", - добавил он.

Агентство поясняет, что речь идет о расследовании в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена, который входил в состав директоров украинской энергетической компании Burisma, а также возможного вмешательства Киева в президентские выборы в США в 2016 году. Помпео назвал это расследование необходимым для борьбы с взяточничеством, обеспечения надлежащего расходования американской помощи и защиты американской демократии.

"Украинское дело" и США

Демократы из Палаты представителей американского конгресса ранее этой осенью начали процедуру импичмента в отношении президента США Дональда Трампа. На такой шаг они пошли на фоне сообщений американских СМИ о том, что Трамп в ходе летнего телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским вынуждал его начать расследование в отношении Байдена-младшего. Чтобы оказать давление на собеседника, Трамп, по данным СМИ, задерживал выделение военной помощи Киеву.

Демократы полагают, что Трамп злоупотребил полномочиями, стремясь создать проблемы Джо Байдену - своему вероятному сопернику на президентских выборах 2020 года.

В итоге Белый дом опубликовал стенограмму разговора. Выяснилось, что Трамп действительно поднимал тему Байдена, однако, судя по документу, давления на Зеленского не оказывал. Сам украинский президент также подтвердил, что давления со стороны Трампа не было.

Стенограмма не стала для демократов доказательством отсутствия давления, и они продолжают расследование.