Brent торгуется у $58,31 за баррель

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Котировки нефти слабо колеблются утром в понедельник на сигналах о потенциальных сложностях в торговых переговорах США и Китая, которые начнутся на этой неделе.

К 8:15 по московскому времени декабрьские фьючерсы на Brent торговались в Лондоне на уровне $58,31 за баррель, что на $0,06 (0,1%) ниже уровня закрытия в пятницу. За предыдущую сессию Brent подорожала на $0,66 (1,14%), до $58,37 за баррель.

Ноябрьские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали в Нью-Йорке на $0,01 (0,02%), до $52,82 за баррель. За пятницу контракт подешевел на $0,36 (0,69%), до $52,81 за баррель.

Трейдеры возлагали надежды на переговоры Вашингтона и Пекина, которые должны возобновиться после нескольких месяцев перерыва. В воскресенье Bloomberg сообщил со ссылкой на источники, что власти КНР существенно сузили круг тем, которые они готовы обсуждать со Штатами. В частности, Пекин не намерен затрагивать тему реформирования промышленной политики или государственных субсидий - два ключевых вопроса, на решении которых настаивает администрация Дональда Трампа.

По мнению экспертов, Китай получил преимущество в переговорах с США, поскольку Трамп оказался в центре скандала, спровоцировавшего запуск процесса импичмента.

На прошлой неделе Brent подешевела на 4,4%, WTI - на 5,5% на фоне слабой макростатистики. В пятницу нефть подорожала в том числе благодаря данным Baker Hughes. Нефтесервисная компания сообщила о снижении числа действующих нефтедобывающих установок в США за прошедшую неделю на 3 единицы - до 710 установок. Количество действующих установок сокращается уже семь недель подряд.

"Макроэкономические факторы нивелируют опасения, связанные с возможным сокращением поставок нефти на мировой рынок, несмотря на напряженность на Ближнем Востоке, - отмечает аналитик AxiTrader Стивен Иннес. - Предстоящие переговоры США и Китая также вносят неразбериху".