Рынок акций РФ открылся ростом индексов на 0,1-0,2%

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в понедельник умеренным ростом цен blue chips после падения прошлой недели, хотя внешние фондовые площадки подают негативные сигналы из-за известий о потенциальных сложностях в стартующих на этой неделе торговых переговорах США и Китая; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,1-0,2%.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2695,37 пункта (+0,1%), индекс РТС - 1313,95 пункта (+0,2%); цены большинства основных "фишек" на Московской бирже подросли в пределах 0,7%.

Доллар вырос до 64,77 рубля (+0,16 рубля).

Подросли акции "Магнитогорского металлургического комбината" (+0,7%), АФК "Система" (+0,5%), "Роснефти" (+0,4%), "Распадской" (+0,4%), "Яндекса" (+0,4%), "Сургутнефтегаза" (+0,4%), "Магнита" (+0,3%), "Мечела" (+0,3%), "ЛУКОЙЛа" (+0,2%), "Северстали" (+0,2%), "Мосбиржи" (+0,2%), "НОВАТЭКа" (+0,2%).

Подешевели акции "АЛРОСА" (-0,4%), "ФСК ЕЭС" (-0,2%), ПАО "Полюс" (-0,2%), "Россетей" (-0,1%).

Индексы в США в пятницу выросли, поскольку статистические данные по рынку труда ослабили опасения о рецессии, но указали на замедление экономики, поддержав ожидания рынка относительно еще одного снижения ставки ФРС.

Безработица в США в сентябре 2019 года упала до 3,5% по сравнению с августовскими 3,7%, обновив минимум с декабря 1969 года. Консенсус-прогноз экспертов не предусматривал изменения показателя. Между тем, число рабочих мест в экономике США увеличилось на 136 тыс. человек после повышения на пересмотренные 168 тыс. в августе, свидетельствуют данные министерства труда страны. Аналитики в среднем ожидали роста числа рабочих мест на 145 тыс.

В целом эксперты оценили данные по рынку труда как неплохие. Негативным моментом в отчете стали данные о зарплатах, указавшие на то, что средняя почасовая оплата труда в прошлом месяце не изменилась относительно августа и выросла на 2,9% в годовом выражении. Эксперты прогнозировали рост первого показателя на 0,2%, второго - на 3,2%.

Судя по фьючерсам на уровень ставки, вероятность того, что Федрезерв снизит ставку по итогам заседания 30 октября, слегка снизилась и теперь составляет 80,7% против около 90% до публикации данных, пишет MarketWatch.

Между тем, в понедельник в Азии динамика индексов смешанная (японский Nikkei 225 просел на 0,2%, Китай не работает до 8 октября в связи с празднованием Дня образования КНР) и "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,4%), поскольку сигналы о потенциальных сложностях в стартующих на этой неделе торговых переговорах США и Китая негативно отражаются на настрое трейдеров.

Китайские власти не спешат заключать со Штатами масштабное соглашение, которого добивается президент США Дональд Трамп, и не готовы обсуждать ряд важных для американской стороны тем на переговорах, которые должны состояться на этой неделе, сообщило в воскресенье агентство Bloomberg.

По словам источников агентства, в ходе встреч с представителями Вашингтона, прошедших в Пекине за последние недели, китайская сторона дала понять, что намерена существенно сузить круг тем для обсуждения с США.

Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, который возглавит китайскую делегацию на стартующих 10 октября переговорах в Вашингтоне, предупредил американских чиновников, что Пекин не намерен затрагивать тему реформирования промышленной политики или государственных субсидий - два ключевых вопроса, на решении которых настаивает администрация Трампа, сообщил один из источников.

Эксперты отмечают, что Китай получил преимущество в переговорах с США, поскольку Трамп недавно оказался в центре скандала, спровоцировавшего запуск процесса импичмента.

Однако, по словам источников, близких к администрации Трампа, процесс импичмента не скажется на подходе президента к переговорам с КНР, и если Пекин считает, что позиция Штатов ослабла, то это станет просчетом китайской стороны.

Нефть утром в понедельник приостановила коррекционный рост пятницы на сигналах о потенциальных сложностях в стартующих на этой неделе торговых переговорах США и Китая; цена Brent находится на $0,1 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ 4 октября.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 10:01 МСК составила $58,38 за баррель (+0,02% и +1,1% в пятницу), ноябрьская цена WTI - $52,87 за баррель (+0,1% и -0,7% в пятницу).

На прошлой неделе Brent подешевела на 4,4%, WTI - на 5,5% на фоне слабых статданных. В пятницу, однако, цены выросли, в том числе, благодаря данным Baker Hughes. Нефтесервисная компания сообщила о снижении числа действующих нефтедобывающих установок в США за прошедшую неделю на nhb единицы - до 710 установок. Количество действующих установок сокращается уже семь недель подряд.

Ведущий аналитик компании "Олма" Антон Старцев полагает, что в краткосрочной перспективе вероятна консолидация рынка акций РФ вблизи уровня 1300 пунктов по индексу РТС. Инвесторы на глобальных рынках, судя по динамике доходности суверенных облигаций, отдают предпочтение "защитным" активам из-за неопределенности, связанной, в том числе, с торговыми переговорами между США и КНР. Как сообщается, китайская сторона предупредила о сужении круга вопросов, которые могут подлежать обсуждению на переговорах. На валютном рынке в начале торгов возможно некоторое укрепление доллара США на фоне усиления неопределенности в отношении переговорного процесса между США и КНР.

По словам аналитика Промсвязьбанка Михаила Поддубского, общий внешний фон утром в понедельник можно оценить как смешанный. Ключевым событием пятничного торгового дня стала публикация данных по американскому рынку труда, которые были восприняты с оптимизмом - темпы роста новых рабочих мест чуть ниже консенсуса, но вполне приемлемы при текущем состоянии занятости, уровень безработицы обновил минимумы, а слабые темпы роста зарплат не создают инфляционного давления, что теоретически позволяет Федрезерву с большей вариативностью подходить к принятию решений по ставке.

Текущая торговая неделя представляет интерес в первую очередь ожидаемым новым раундом торговых переговоров США-Китай. В контексте этого стоит выделить комментарии агентства Bloomberg, согласно источникам которого "у китайских чиновников растет нежелание заключить широкую торговую сделку". Исходя из всех последних публичных заявлений обеих сторон, можно сделать вывод, что они максимально далеки от нахождения компромисса в отношении вопроса защиты интеллектуальной собственности. Если временное перемирие и возможно, то, вероятно, строиться оно будет на увеличении покупок со стороны Китая сельскохозяйственной продукции в США в обмен на отсутствие новых торговых ограничений и некоторые послабления для Huawei, однако на данный момент есть большие вопросы в том, что подобное "неполноценное" соглашение необходимо его участникам. Отсутствие договоренности на этой неделе, вероятно, приведет к новому витку обмена торговыми пошлинами между странами.

В моменте российский рынок акций выглядит несколько перепроданным, и в ближайшее время можно ожидать возвращения индекса МосБиржи выше отметки 2700 пунктов. В целом же на горизонте недели внешние риски можно оценить как существенные, считает аналитик.