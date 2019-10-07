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РЭЦ спрогнозировал, что экспорт алкоголя из РФ возрастет в разы в ближайшие годы

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Россия в ближайшие годы может довести экспорт алкоголя до 500 млн долларов против нынешних 150 млн долларов, то есть более чем в три раза, прогнозируют в Российском экспортном центре (РЭЦ).

Росту экспорта будут способствовать поправки в Бюджетный и Налоговый кодексы, которые вступят в силу с 2020 года. В соответствии с ними российские производители крепкого алкоголя, игристых вин и пива в случае участия в экспортной программе смогут претендовать на меры государственной поддержки, пояснили в РЭЦ. Речь идет о субсидировании процентной ставки по кредитам, субсидиях на перевозку продукции и экспортную выставочную-ярмарочную деятельность.

Изменения в кодексы были разработаны РЭЦ совместно с Минфином и Минсельхозом.

В настоящее время производители алкоголя могут участвовать в международных выставках и бизнес-миссиях, субсидируемых государством. Для получения поддержки по транспортировке и субсидированию процентных ставок необходимо внесение "алкогольных" кодов товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД) в действующие постановления правительства, сказал управляющий директор РЭЦ по внешним связям Максим Филимонов, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Экспорт водки в мире составляет порядка $40 млрд, из которых треть приходится на бренды русского происхождения. Однако российские производители экспортируют алкогольную продукцию только на $150 млн, что говорит о большом потенциале поставок продукции за рубеж.

"Перспективы российского экспорта базируются на восприятии водки как исконно русского продукта, и сам этот рынок в мире формировался на русской и советской водках. Отношение европейских потребителей к российской водке осталось неизменным - это привлекательный продукт с высоким качеством. Создание государственной программы по поддержке русской водки за рубежом позволит реализовать ее потенциал на международных рынках", - заявил директор по поддержке экспорта агропромышленного комплекса группы РЭЦ Руслан Царгуш.

По итогам 2018 года объем экспорта водки из России вырос на 11%. На его долю пришлось 7% от общего объема российского производства и примерно 6% от мирового потребления. Ключевыми импортерами российского крепкого алкоголя стали Великобритания, Франция, Германия, США и Израиль.

В сентябре вице-президент холдинга "Русский стандарт", президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев говорил, что Россия имеет большой потенциал в экспорте водки, который сейчас не реализован.

РЭЦ

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