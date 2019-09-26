Эксперт высоко оценил потенциал РФ в экспорте водки

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Россия имеет большой потенциал в экспорте водки, считает вице-президент холдинга "Русский стандарт", президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев.

"Водка является традиционным русским брендом. Однако этот потенциал сейчас не реализован. По итогам прошлого года российские продажи на экспортном рынке водки достигли только $150 млн", - заявил Косарев на пленарной сессии "Международная кооперация и экспорт", которая прошла в рамках 28-й международной выставки продуктов питания WorldFood Moscow. Его слова приводятся в пресс-релизе организаторов мероприятия.

Как уточнил Косарев, экспортный рынок водки составляет порядка $400 млрд в год. "Ключевые бренды этого рынка не имеют отношения к России, поэтому мы видим тут большой потенциал", - сказал он.

Холдинг "Русский стандарт" является одним из ведущих экспортеров российской водки.

Как сообщалось, компания "Русский стандарт водка" в 2018 году реализовала 3,5 млн 9-литровых коробов водки "Русский стандарт" против 3,4 млн годом ранее. 75% этой водки было экспортировано. Компания экспортирует премиальную водку в более чем 85 стран мира. В 2018 году экспортная выручка ГК "Руст" составила порядка 5 млрд рублей.

По оценке Российского экспортного центра, экспорт российского крепкого алкоголя в последние годы динамично растет с темпом более 10% в год.