Рынок акций РФ открылся смешанной динамикой индексов в пределах 0,1%

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся во вторник ростом рублевых цен большинства blue chips на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры и растущего после недельных выходных Китая на ожиданиях прогресса в торговых переговорах США и КНР; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов изменились в пределах 0,1% на фоне укрепления рубля.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2721,51 пункта (+0,1%), индекс РТС - 1319,45 пункта (-0,1%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 0,7%.

Доллар просел до 64,82 рубля (-0,16 рубля).

Подросли акции АФК "Система" (+0,7%), "Магнита" (+0,5%), "Северстали" (+0,4%), "РусГидро" (+0,4%), "Аэрофлота" (+0,4%), "Интер РАО" (+0,4%), "Мечела" (+0,3%), "Магнитогорского металлургического комбината" (+0,3%), "Роснефти" (+0,3%), "Татнефти" (+0,3%), "Башнефти" (+0,2%), "Газпрома" (+0,2%).

Подешевели акции ПАО "Полюс" (-0,3%), "Мобильных телесистем" (-0,3%), "Норникеля" (-0,2%), "НОВАТЭКа" (-0,2%).

Индексы в США накануне снизились из-за локального ослабления оптимизма относительно торговых переговоров между США и Китаем. В ходе встреч, состоявшихся в последнее время, китайская сторона дала понять, что намерена существенно сузить круг тем для обсуждения. В частности, как пишут СМИ, вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, который возглавит китайскую делегацию, предупредил американских чиновников, что Пекин не намерен затрагивать тему реформирования промышленной политики или государственных субсидий - два ключевых вопроса, на решении которых настаивает администрация президента США Дональда Трампа.

Трамп неоднократно повторял, что готов рассматривать только всеобъемлющее соглашение с Китаем, и по словам источников, он продолжает придерживаться этого мнения.

Между тем, во вторник в Азии преобладает позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 1%, китайский Shanghai Composite растет на 0,3%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,2%).

Представители США и Японии на церемонии в Белом доме подписали соглашение по торговле, сообщают американские СМИ. Присутствовавший на этом мероприятии Трамп назвал соглашение "очень сильным и потрясающим". По его мнению, оно пойдет на пользу американским фермерам, так как договор упростит доступ американских сельхозпроизводителей на японский рынок.

Трамп пояснил, что сделка откроет японский рынок для американских товаров стоимостью в $7 млрд. В обмен на это он пообещал отмену пошлин на ряд японских товаров, экспортируемых в США.

Теперь инвесторы ожидают торговых переговоров между США и Китаем, которые пройдут в конце этой недели в Вашингтоне.

Главный экономический советник президента США Ларри Кадлоу отметил, что Белый дом открыт для краткосрочной сделки, если в какой-то момент будет виден план по решению структурных вопросов. Он также похвалил Китай за то, что в последнее время тот "стал немного более активным", о чем свидетельствуют возросшие закупки сельскохозяйственных товаров в США, сообщает MarketWatch.

В свою очередь президент США сказал, что есть хорошие перспективы для достижения соглашения с Китаем и завершения длящейся год тарифной войны. Однако он вновь подчеркнул, что не будет удовлетворен частичной сделкой.

Индекс менеджеров закупок (PMI) в сфере услуг Китая, рассчитываемый Caixin и Markit, в сентябре неожиданно упал до минимума за семь месяцев - 51,3 пункта по сравнению с 52,1 пункта в августе. Тем не менее, сводный показатель для услуг и промышленности поднялся до самой высокой отметки за пять месяцев и составил 51,9 пункта против 51,6 пункта. Значение индикаторов выше отметки в 50 пунктов указывает на усиление активности, ниже - на ослабление.

Нефть утром во вторник корректируется вверх после падения накануне вечером, инвесторы надеются, что США и Китаю удастся достичь прогресса в торговых переговорах; цена Brent находится на $0,4 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ в понедельник.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $58,7 за баррель (+0,6% и -0,03% накануне), ноябрьская цена WTI - $53,05 за баррель (+0,6% и -0,1% в понедельник).

Кроме того, в конце недели ожидается публикация обновленных прогнозов нефтяного рынка со стороны Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и Международного энергетического агентства (МЭА).

Ведущий аналитик компании "Олма" Антон Старцев полагает, что в начале торгов во вторник возможно некоторое повышение по индексу РТС. Китай подтвердил визит вице-премьера и главы Народного банка КНР в США для переговоров по торговле, что дало рынку повод для сохранения сравнительно оптимистичных ожиданий (очередной раунд переговоров США-КНР запланирован на 10-11 октября). На валютном рынке в начале торгов вероятно продолжение консолидации доллара вблизи уровня 65 руб.

По словам аналитика Промсвязьбанка Романа Антонова, участники мировых фондовых рынков продолжают ориентироваться на результаты предстоящей встречи США-КНР в конце недели, предпочитая осторожно оценивать их возможные перспективы. Оптимизма инвесторам добавило официальное подтверждение начала переговоров между странами 10 октября в Вашингтоне. Президент США Трамп надеется, что предстоящие переговоры - это "шанс сделать что-то значительное", но не исключает отсутствия каких-либо подвижек в торговом споре. Встреча пройдет за несколько дней до анонсированного Штатами увеличения с 15 октября уже действующих тарифов на китайский экспорт с 25% до 30% на сумму $250 млрд, поэтому существенным прорывом в переговорах можно будет считать отсрочку или отмену данного решения, что, впрочем, маловероятно. Сюрпризов не ожидается, но надежда на позитивный сдвиг в переговорах поддержит фондовые рынки.

Торги на фондовых биржах КНР после продолжительного перерыва возобновились ростом. Shanghai Composite проигнорировал просадку нефтяных котировок и индекса S&P 500 на прошедшей неделе, сдержанная реакция имела место после вышедшего слабого индекса PMI от Caixin в сфере услуг: 51,3 пункта в сентябре против 52,1 пункта в августе, что в рамках снижения деловой активности в промышленности воспринимается как очередной сигнал для опасений торможения экономики Китая к концу года.

Индекс МосБиржи накануне смог вернуться выше отметки 2700 пунктов, а во вторник благодаря продолжающимся попыткам роста нефти и некоторому оживлению на глобальных рынках индекс сохранит восходящий импульс. Если внешний фон не ухудшится, актуальным станет движение к середине или верхней половине диапазона 2700-2740 пунктов.

По словам аналитика ИК "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, оптимизм по поводу предстоящих переговоров США и КНР постоянно подвергается испытаниям, что чувствует и рынок. В американской финансовой прессе пишут, что Пекин не собирается заключать широкий торговый договор, поскольку не планирует обсуждать вопрос реформирования мер поддержки промышленности и отказываться от государственных субсидий. В самих США также снижают градус надежд постоянными попытками ограничить высокотехнологичные китайские компании. Министерство торговли США объявило в понедельник, что создает "черный список" китайских компаний, которые занимаются технологией распознавания лиц и другими направлениями искусственного интеллекта. По заявлению главы министерства Уилбура Росса, "правительство США не будет терпеть грубое подавление этнических меньшинств в Китае". Попадание в этот список предполагает, что американские организации не смогут поставлять программные и аппаратные средства без получения разрешения. Если добавить к этому продолжающийся процесс импичмента в Конгрессе, то получится картина неуверенности на финансовом рынке. Председатель ФРС Джером Пауэлл не стал успокаивать инвесторов, выступая в столице штата Юта. Он лишь в очередной раз подчеркнул, что ФРС стоит выше сиюминутных политических споров.

В начале дня отечественный рынок акций может взять курс на рост, а рубль на укрепление. Риски по поставкам нефти растут и становятся более долгосрочными. Соответственно, это создает более надежную базу поддержки для рубля и нефтегазовых экспортеров РФ, считает Кочетков.