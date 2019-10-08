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США и Япония подписали торговое соглашение

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Представители США и Японии на церемонии в Белом доме подписали соглашение по торговле, сообщает газета The Hill.

Присутствовавший на этом мероприятии президент США Дональд Трамп назвал соглашение "очень сильным и потрясающим". По его мнению, оно пойдет на пользу американским фермерам, так как договор упростит доступ американских сельхозпроизводителей на японский рынок.

В конце сентября Трамп объявил о согласовании в среду с Японией стартового этапа нового торгового соглашения.

Трамп по итогам встречи с премьером Японии Синдзо Абэ заявил, что они "официально сообщают о первом этапе феноменального нового торгового соглашения". Он добавил, что в будущем последуют еще объявления такого рода.

Трамп пояснил, что сделка откроет японский рынок к американским товарам стоимостью в $7 млрд. В обмен на это он пообещал отмену пошлин на ряд японских товаров, экспортируемых в США.

Президент США отметил, что теперь Вашингтон и Токио работают над дальнейшими положениями этого торгового соглашения. "Мы уже работаем над второй фазой", - подчеркнул Трамп.

США Япония

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