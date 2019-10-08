Нефть подешевела на фоне возобновившейся напряженности в отношениях США и Китая

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Нефтяные цены в ходе торгов во вторник развернулись вниз, утратив завоеванные ранее позиции, на фоне возобновившейся напряженности в отношениях между США и Китаем, которая омрачает надежды на урегулирование торгового спора.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:44 по московскому времени составила $57,61 за баррель, что на $0,74 (1,27%) ниже уровня закрытия предыдущей сессии.

Фьючерс на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на $0,69 (1,31%) - до $52,06 за баррель.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники, администрация президента США Дональда Трампа активно обсуждает вопрос о возможности введения ограничений на движение капитала в Китай, причем, в особенности, фокусируется на ограничениях для инвестиций государственных пенсионных фондов в китайские акции.

В понедельник, 7 октября, Минторг США внес ряд китайских компаний, в том числе производителя систем видеонаблюдения Hikvision, в "черный список" компаний, с которыми американскому бизнесу запрещено работать без специальных лицензий. Представители администрации Трампа называли Hikvision, акции которой включены в индекс MSCI All Country World Index, в числе компаний, представляющих угрозу для американских инвесторов.

Источники отмечают, что представители администрации Трампа и советники президента расходятся во мнениях по вопросу ограничений на движение капитала в Китай и пока не выработали единого подхода к его решению.

Тем не менее, это омрачает перспективы достижения соглашения между США и Китаем в ходе переговоров, которые пройдут в конце этой недели в Вашингтоне.

"Я вижу мало шансов на торговую сделку, что может усилить риски снижения цен (на нефть - ИФ) в краткосрочной перспективе", - сказал старший аналитик сырьевого рынка в Saxo Bank Оле Слот Хансен, отметив, однако, что сохраняющаяся неопределенность в вопросе поставок не позволит рынку рухнуть.