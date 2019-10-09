Brent подешевела до $58 за баррель

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Котировки нефти в среду снижаются в ожидании начала торговых переговоров США и Китая, результаты которых могут изменить ожидания о глобальном спросе на энергоносители.

К 8:10 по московскому времени декабрьские фьючерсы на Brent торговались на лондонской бирже ICE Futures у $58 за баррель, это на $0,24 (0,41%) ниже уровня закрытия предыдущей сессии. За понедельник Brent подешевела на $0,11 (0,19%), до $58,24 за баррель.

Ноябрьские фьючерсы на WTI к этому же времени дешевели на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,25 (0,48%) - до $52,38 за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел $0,12 (0,23%), до $52,63 за баррель.

На настроениях трейдеров сказалось решение Минторга США включить 28 китайских компаний в список фирм, с которыми американскому бизнесу запрещено работать без специальных лицензий. 8 октября Bloomberg сообщил со ссылкой на источники, что администрация президента США активно обсуждает вопрос о возможности введения ограничений на движение капитала в Китай, причем в особенности фокусируется на ограничениях для инвестиций государственных пенсионных фондов в китайские акции.

"Возросшая напряженность в отношениях США и КНР за последние часы спровоцировала выход инвесторов из рискованных активов", - сказал MarketWatch редактор Sevens Report Research Тайлер Ричи. По его словам, нефть дешевеет вместе с падением рынка акций и цен других активов, чувствительных к изменению перспектив глобального экономического роста, которые могут ухудшиться.

Трейдеры также ждут еженедельных данных Минэнерго США о запасах нефти в стране. По оценкам экспертов, опрошенных S&P Global Platts, запасы нефти в Штатах за неделю, завершившуюся 4 октября, выросли на 2,4 млн баррелей, запасы бензина упали на 1,2 млн баррелей, дистиллятов - на 2,5 млн баррелей.

Данные Американского института нефти (API), вышедшие во вторник, указали на увеличение запасов нефти в США на прошлой неделе на 4,13 млн баррелей.

Минэнерго США ожидает снижения цен на нефть в ближайшие месяцы. Согласно оценкам управления по энергетике Минэнерго США (EIA), опубликованным во вторник, спотовые цены на Brent в среднем составят $59 за баррель в четвертом квартале 2019 года, а затем упадут до $57 за баррель во втором квартале 2020 года, что на $5 ниже прогноза, сделанного месяц назад.

"Несмотря на недавние перебои с поставками нефти, EIA ожидает, что в ближайшие месяцы будет наблюдаться снижение цен на нефть, поскольку мировые запасы возрастут в первой половине 2020 года", - пишет ведомство.