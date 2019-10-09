ВТБ обновил структуру IT-блока, пополнив его выходцами из Сбербанка и Альфа-банка

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - ВТБ, у которого сменился куратор блока информационных технологий, утвердил новую структуру блока IT, пригласив на руководящие позиции в том числе выходцев из Сбербанка и Альфа-банка, рассказал "Интерфаксу" источник в кредитной организации.

В сентябре набсовет ВТБ утвердил Вадима Кулика зампредом правления банка, в этой должности он курирует информационные технологии, риски, операционную поддержку бизнеса, а также анализ данных и моделирование. За деятельность департамента информационных технологий ВТБ ранее отвечала зампред правления Ольга Дергунова.

Кулик пришел в ВТБ из Газпромбанка, где работал с 2017 года, до этого он несколько месяцев занимал пост первого зампреда правления "Открытие холдинга", а также с 2008 по 2017 год работал в Сбербанке, сперва возглавляя дирекцию по созданию централизованного кредитного бэк-офиса розничных клиентов, а затем в должности зампреда правления возглавляя блоки "Технологии" и "Риски".

После прихода Кулика в ВТБ была утверждена новая организационная структура ИТ-банка и анонсированы назначения руководителей новых департаментов, рассказал собеседник агентства.

Так, руководителем департамента технологического развития систем поддержки бизнеса стал Михаил Захаров, который до этого много лет проработал в группе Сбербанка, в частности возглавлял департамент развития банковских систем в "Сбербанк-Технологии". Из Сбербанка в ВТБ также пришел Никита Рыбченко, он возглавил департамент технологического развития общебанковских систем. Департамент организации и управления ИТ возглавил Сергей Безбогов, который с 2013 года работал в Сбербанке, а с 2017 года - в Газпромбанке. Главой департамента технологического развития розничного бизнеса стал Алексей Фетисов, который до этого работал в компании Luxoft.

Кроме того, в банке был создан департамент анализа данных и моделирования, возглавил его Максим Коновалихин, который раньше работал на руководящих постах в Сбербанке, Газпромбанке и "Открытии".

Руководителем департамента развития инфраструктуры назначен выходец из Альфа-банка Владимир Дергачев. Департамент поддержки прикладных систем и сервисов возглавил Виктор Алфёров, он также до этого работал в Альфа-банке.

"Мы подтверждаем, что в банк ВТБ перешли на работу Михаил Захаров, Никита Рыбченко, Алексей Фетисов, Максим Коновалихин, Владимир Дергачев, Сергей Безбогов и Виктор Алфёров. Новая организационная структура IT-блока будет полностью выстроена до конца года, о чем мы сообщим дополнительно", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ВТБ.