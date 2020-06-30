В совет директоров Альфа-банка вошли два IT-бизнесмена

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Акционеры Альфа-банка избрали в совет директоров сооснователя и управляющего партнера Almaz Capital Partners Александра Галицкого и сооснователя IBS Сергея Мацоцкого.

В банке рассчитывают, что "их обширная экспертиза в инновациях поможет в реализации стратегического курса Альфа-банка на усиление технологического лидерства", говорится в пресс-релизе.

В составе совета остались Петр Авен, Марат Атнашев, Эндрю Бакстер, Владимир Верхошинский, Андрей Косогов, Артем Леонтьев, Алексей Марей, Олег Сысуев, Михаил Фридман и Оскар Хартманн.

Александр Галицкий является членом совета директоров международных компаний CarPrice, Jelastic, Octonion, Virtuozzo (часть Parallels Holdings), а также советником в ассоциации B612. Также он входит в состав совета фонда "Сколково" и попечительского совета СколТеха.

"Александр стоял у истоков создания WiFi и VPN технологий и продуктов на мировом рынке в партнерстве с Sun Microsystems и был пионером российской интернет-индустрии еще в 90-е годы", - говорится в пресс-релизе Альфа-банка.

Сергей Мацоцкий в 1992 году вместе с Анатолием Карачинским и другими специалистами создали компанию IBS. С 1992 по 1997 год Мацоцкий занимал должность исполнительного директора IBS, далее - председателя правления IBS, 13 апреля 2020 года Мацоцкий покинул IBS. Из компании в апреле 2020 года была выделена самостоятельная структура, которая принадлежит Мацоцкому. IBS сообщала, что эта структура включает в себя дивизион инфраструктуры компании IBS, компанию БФТ и компанию Arenadata. Предполагается, что новая структура будет работать под собственным брендом.

Основными акционерами Альфа-банка являются через ABH Holdings Михаил Фридман, Герман Хан, Алексей Кузьмичев, Петр Авен, Андрей Косогов, Mark Foundation for Cancer Research и UniCredit S.p.A.

Альфа-банк по итогам первого квартала 2020 года занял 4-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".