Bonduelle ввела первый в РФ завод по производству замороженных овощей

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - ООО "Бондюэль-Белгород" (входит в группу Bonduelle) запустило первый завод по производству замороженной продукции в Шебекинском районе Белгородской области, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании в среду.

Производство открыто на базе обанкротившегося завода "ШОК" (ООО "Шебекинский овощной комбинат"), о покупке которого группа объявила в июне текущего года.

"До этого компания не занималась заморозкой овощей на российских площадках. Два наших завода на Кубани (Краснодарский край, ООО "Бондюэль-Краснодар" и ООО "Кубанские консервы" - ИФ) производят только консервированную продукцию. Таким образом, открытие этой площадки - еще один шаг на пути диверсификации бизнеса Bonduelle в России", - подчеркнул собеседник агентства

Как сообщает пресс-служба "Бондюэль-Белгород", за четыре месяца Bonduelle произвела на площадке полную реновацию, которая включает капитальный ремонт и замену оборудования. Объем инвестиций компания не раскрывает. Инвестиции в активы и дополнительное оборудование, которое будет установлено на производстве в Белгородской области в течение трех лет, позволят увеличить производственную мощность Шебекинского завода до 10 тыс. тонн замороженной продукции в год. Для производства планируется использовать локальное сырье, для чего компания налаживает связи с местными фермерами.

По данным информационно-аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Бондюэль-Белгород" зарегистрировано в Шебекино Белгородской области в марте 2019 года. Основной вид деятельности - прочие виды переработки и консервирования фруктов и овощей. Головная компания - Bonduelle (Франция).

В России Bonduelle присутствует на рынке консервированных и замороженных овощей с середины 90-х годов. В 2004 году компания локализовала производство консервированной продукции в России, построив завод в Краснодарском крае, а затем приобрела действующий завод в том же регионе в 2012 году. В распоряжении Bonduelle находятся 10 тыс. га земли для обеспечения производственных мощностей двух заводов.

Группа Bonduelle была основана в 1853 году во Франции. В настоящее время является одним из мировых лидеров в производстве консервированных овощей. Группе принадлежит 58 производственных площадок, в том числе 3 - в России.