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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:28

Российские предприятия Bonduelle в 2022 году обновили рекорды по выручке

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Российские предприятия группы Bonduelle в 2022 году обновили рекорды по выручке, свидетельствуют данные отчетностей компаний по РСБУ.

ООО "Бондюэль-Кубань", объединяющее два завода по производству консервированных овощей в Краснодарском крае и завод по производству замороженной продукции в Белгородской области, по итогам прошлого года увеличило выручку по РСБУ на 5,8% по сравнению с предшествующим годом - до 14,9 млрд рублей. Таким образом, компания обновила прежний рекорд по выручке 2021 года (14,09 млрд рублей).

Чистая прибыль "Бондюэль-Кубань" снизилась на 28,6% и составила 1,137 млрд рублей. Согласно отчету, управленческие расходы компании выросли в 1,7 раза и достигли 1,281 млрд рублей.

Компания "Агро-Рост" в Краснодарском крае (занимается выращиванием зерновых, зернобобовых и семян масличных культур) в прошлом году нарастила выручку в 5,8 раза - до рекордных 1,073 млрд рублей. Чистая прибыль при этом снизилась в 7 раз - до 10,296 млн рублей на фоне роста расходов.

Bonduelle была основана в 1853 году во Франции. Сейчас это один из мировых лидеров в производстве консервированных овощей.

В России Bonduelle присутствует на рынке консервированных и замороженных овощей с середины 1990-х годов. В 2004 году компания локализовала производство консервированной продукции в стране, построив завод в Краснодарском крае - "Бондюэль-Кубань", а затем в 2012 году приобрела в том же регионе действующий завод ООО "Кубанские консервы" (в 2022 году завод реорганизован в форме присоединения к "Бондюэль-Кубань").

В марте 2019 года группа учредила в Белгородской области еще одну дочернюю компанию - ООО "Бондюэль-Белгород", а осенью запустила свой первый в РФ завод по производству замороженной продукции. Позже ООО "Бондюэль-Белгород" также было присоединено к "Бондюэль-Кубань").

На сайте группы сообщается, что сельскохозяйственные активы Bonduelle в Росс ии составляют 10 тысяч га. Заводы в общей сложности производят около 280 млн банок консервов в год.

Bonduelle Бондюэль-Кубань Агро-Рост
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