Доллар дешевеет на противоречивых сигналах по торговым переговорам США и КНР

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Курс американского доллара снижается к большинству мировых валют на азиатских торгах в четверг, участники рынка следят за противоречивыми сообщениями СМИ в преддверии старта торговых переговоров между США и Китаем.

Евро торгуется утром в районе $1,0985 против $1,0971 на закрытие прошлой сессии.

Стоимость единой европейской валюты к японской находится около 118,10 иены по сравнению со 117,92 иены в среду. Курс доллара составляет 107,52 иены против 107,48 иены.

Индекс ICE Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, снижается на 0,12%. Столько же теряет и индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют. Снижение американской валюты к фунту стерлингов составляет 0,1%, к австралийскому доллару - 0,28%, к новозеландскому доллару - 0,32%.

Оптимизм инвесторов поддержали сообщения СМИ о том, что США и Китай могут заключить промежуточное торговое соглашения.

Как пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом дискуссий, Белый дом рассматривает возможность заключения ранее согласованного валютного пакта с Китаем в рамках промежуточного соглашения, в результате которого США могут отложить повышение пошлин.

Ранее газета South China Morning Post сообщила со ссылкой на источники, что представители Китая и США не смогли достичь прогресса на торговых переговорах на уровне заместителей глав делегаций. По данным издания, китайская делегация во главе с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ намерена покинуть Вашингтон уже в четверг после первого дня переговоров, хотя изначально предполагалось, что консультации продлятся два дня.

Тем временем представитель аппарата американского президента сообщил, что Белому дому не известно о планах китайской стороны покинуть Вашингтон на день раньше намеченного срока.

Также СМИ пишут, что администрация президента США Дональда Трампа планирует в ближайшее время выдать лицензии, позволяющие некоторым американским компаниям поставлять ряд товаров китайской компании Huawei Technologies. Рынок воспринял это сообщение как сигнал готовности Вашингтона пойти на уступки в переговорах.

"Учитывая различные сообщения СМИ о торговых переговорах, некоторые из которых противоречат друг другу, рынки будут качаться вверх и вниз, и эти колебания могут быть краткосрочными", - отмечает валютный трейдер Mizuho Bank Ltd. Хиронори Саннами.

Кроме того, участники рынка оценивают протокол сентябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС). На заседании, которое состоялось 17-18 сентября, Федрезерв снизил основную процентную ставку на 0,25 процентного пункта, до 1,75-2%.

Такое решение было вызвано тем, что "понижательные риски для прогноза экономической активности несколько увеличились по сравнению с июльским заседанием, в особенности риски, связанные с неопределенностью в торговой политике и с внешними условиями", говорится в тексте протокола.