Рубль вырос к бивалютной корзине в ожидании новостей о переговорах США и КНР

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Доллар умеренно снижается, евро лишь слегка повышается на Московской бирже в четверг утром, рубль укрепляется к бивалютной корзине в условиях опережающего роста в паре с долларом на ожиданиях новостей относительно переговоров между США и Китаем.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 64,66-64,74 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 64,74 руб. (-15 копеек к уровню предыдущего закрытия). Евро повысился до 71,21 руб. (+1,5 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 7,6 копейки к уровню закрытия среды, до 67,65 рубля.

Доллар при этом оказался на 36,01 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 24,61 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль повышается к бивалютной корзине на старте торгов четверга на ожиданиях старта 13-го раунда торговых переговоров между США и Китаем. Участники рынка следят за противоречивыми сообщениями СМИ в преддверии старта переговоров. Оптимизм инвесторов поддержали сообщения СМИ о том, что США и Китай могут заключить промежуточное торговое соглашения.

Как пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом дискуссий, Белый дом рассматривает возможность заключения ранее согласованного валютного пакта с Китаем в рамках промежуточного соглашения, в результате которого США могут отложить повышение пошлин.

Ранее газета South China Morning Post сообщила со ссылкой на источники, что представители Китая и США не смогли достичь прогресса на торговых переговорах на уровне заместителей глав делегаций. По данным издания, китайская делегация во главе с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ намерена покинуть Вашингтон уже в четверг после первого дня переговоров, хотя первоначально предполагалось, что консультации продлятся два дня.

Тем временем представитель аппарата американского президента сообщил, что Белому дому не известно о планах китайской стороны покинуть Вашингтон на день раньше намеченного срока.

Также СМИ пишут, что администрация президента США Дональда Трампа планирует в ближайшее время выдать лицензии, позволяющие некоторым американским компаниям поставлять ряд товаров китайской компании Huawei Technologies. Рынок воспринял это сообщение как сигнал готовности Вашингтона пойти на уступки в переговорах.

Кроме того, участники рынка оценивают протокол сентябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС). На заседании, которое состоялось 17-18 сентября, Федрезерв снизил основную процентную ставку на 0,25 процентного пункта, до 1,75-2%.

Такое решение было вызвано тем, что "понижательные риски для прогноза экономической активности несколько увеличились по сравнению с июльским заседанием, в особенности риски, связанные с неопределенностью в торговой политике и с внешними условиями", говорится в тексте протокола.

Цены на нефть эталонных марок немного снижаются в ходе торгов в четверг на фоне пессимизма в отношении перспектив глобальной экономики и данных о большем, чем ожидалось, увеличении запасов топлива в США.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по московскому времени снизилась на 0,09% - до $58,27 за баррель. Фьючерс на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на 0,17% - до $52,5 за баррель.

Как стало известно накануне из отчета Минэнерго США, запасы нефти в Штатах на минувшей неделе выросли на 2,93 млн баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, ожидали роста на 2,4 млн баррелей, а данные Американского института нефти (API), вышедшие во вторник, указали на увеличение запасов нефти в США на прошлой неделе на 4,13 млн баррелей.

Согласно официальным данным, запасы бензина сократились на 1,2 млн баррелей, что совпало с прогнозом рынка, а падение запасов дистиллятов составило 3,9 млн баррелей вместо ожидавшегося сокращения на 2,5 млн баррелей.