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Совет директоров МТС рассмотрит вопрос о делистинге с NYSE в конце октября

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Совет директоров МТС рассмотрит рекомендации о листинге на бирже в конце октября, сообщил гендиректор компании Алексей Корня. Прокомментировать ситуацию он обещал только после этого.

9 октября основной владелец АФК "Система", в которую входит МТС, Владимир Евтушенков сообщил, что компания решили отказаться от плана провести делистинг с Нью-Йоркской фондовой биржи NYSE.

Информация о такой возможности появилась в начале года. В феврале МТС сообщила, что обновит структуру листинга и оценит, отвечает ли листинг в США интересам акционеров и не лучше ли будет сделать "Московскую биржу" основной площадкой для бумаг компании. От статуса публичной компании МТС отказываться не собиралась. Евтушенков тогда связывал это решение с геополитической ситуацией.

В течение более чем полугода компания вела обсуждение с инвесторами. В августе Алексей Корня заявил, что в числе рассматриваемых вариантов есть и сохранение листинга ADR на NYSE. Менеджмент оператора представит рекомендации совету директоров по этому вопросу до ноября, пояснял он.

МТС вышла на Нью-йоркскую фондовую биржу в 2000 году. В свободном обращении находится 44,35% акций МТС, включая 36,77% на NYSE и 7,58% на "Мосбирже". "Системе" напрямую или через подконтрольные лица принадлежит 55,64% МТС.

МТС Нью-Йорк АФК Система Владимир Евтушенков Алексей Корня

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