МТС задумалась об уходе с Нью-Йоркской фондовой биржи

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - ПАО "МТС" планирует обновить структуру листинга своих акций на фондовых биржах, сообщила компания. Из сообщения оператора следует, что МТС проведет оценку целесообразности листинга в США (на NYSE) и рассмотрит возможность сделать Московскую биржу основной площадкой для торговли ценными бумагами.

"В рамках реализации проекта компания планирует рассмотреть механизмы по возможному повышению объемов торгов на Московской бирже, проанализировать текущую структуру присутствия МТС на рынках капитала, а также структуру, при которой Московская биржа могла бы являться основной площадкой для торговли акциями компании. Также планируется оценить, отвечает ли листинг в США, с учетом высоких затрат на его поддержание, интересам акционеров или более предпочтительным может быть листинг на других площадках", - говорится в сообщении МТС.

Правление МТС поручило профильному подразделению компании "начать взаимодействие с институциональными инвесторами для сбора и анализа их мнений о структуре листинга и текущем распределении акций МТС в свободном обращении". "Сделав настоящее заявление, компания начинает процесс консультаций с инвесторами. Среди прочего, МТС планирует обсудить такие вопросы как доступ к глобальным биржевым площадкам, возможность включения акций компании в международные индексы, удобство инвестирования, значимость программы ADR, биржевые и депозитарные расходы, а также мандаты инвесторов и их общие предпочтения", - говорится в сообщении.

На этих новостях акции МТС на Московской бирже бумаги в моменте падали до 247,5 рубля (-5,5%), после чего к 16:30 скорректировались до 254,6 рубля (-2,8%); объем торгов превысил 0,762 млрд рублей.