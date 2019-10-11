Рынок акций РФ открылся ростом индексов на 0,1%

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в пятницу умеренным ростом цен blue chips на фоне подъема мировых площадок, воодушевленных оптимистичными ожиданиями итогов торговых переговоров США и Китая; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили по 0,1%, при этом упали на 3-4% акции "Мобильных телесистем" и "АЛРОСА" из-за отсечки на бирже дивидендов с учетом расчетов "Т+2".

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2724,13 пункта (+0,1%), индекс РТС - 1331,66 пункта (+0,1%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 1%.

Доллар подешевел до 64,3 рубля (-0,16 рубля).

Подросли акции "ЛУКОЙЛа" (+1%), "Татнефти" (+0,8%), "Мечела" (+0,8%), "Интер РАО" (+0,7%), "Северстали" (+0,6%), "Распадской" (+0,6%), "РусГидро" (+0,5%), "ФСК ЕЭС" (+0,5%), "Газпром нефти" (+0,4%), "Газпрома" (+0,3%).

Подешевели акции "АЛРОСА" (-4%, до 70,29 рубля, дивиденды 3,84 рубля за первое полугодие), "Мобильных телесистем" (-2,7%, до 265,3 рубля, дивиденды 8,68 рубля за первое полугодие), ПАО "Полюс" (-1,2%), "Яндекса" (-0,9%), "РусАла" (-0,7%), АФК "Система" (-0,4%), "Башнефти" (-0,3%).

Индексы в США в четверг выросли, внимание рынка было сосредоточено на торговых переговорах США и Китая.

Президент США Дональд Трамп в пятницу проведет личную встречу с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ, следует из расписания мероприятий, опубликованного Белым домом. Сообщается, что встреча состоится в 14:45 (21:45 по московскому времени) в Овальном кабинете Белого дома и она будет закрыта для прессы.

Переговоры между США и КНР стартовали в Вашингтоне в четверг. Накануне СМИ сообщали, что Лю Хэ проведет переговоры с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером и министром финансов США Стивеном Мнучином, и в случае, если эти переговоры пройдут успешно, может встретиться в пятницу с Трампом.

По данным СМИ, Пекин готов на промежуточное торговое соглашение со Штатами, при условии, что США не будут вводить новые пошлины на китайские товары, в том числе откажутся от ранее объявленного повышения пошлин, которое должно вступить в силу в текущем месяце и в декабре, отметил источник.

В Азии в пятницу преобладает позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 1,2%, китайский Shanghai Composite прибавляет 0,8%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,4%) в ожидании новостей с переговоров США-КНР.

"Мы только что завершили переговоры с Китаем, все идет очень хорошо, завтра тоже будут переговоры", - заявил президент США Дональд Трамп журналистам накануне.

Это станет первой личной встречей между представителями двух стран на таком высоком уровне с конца июля, пишет Bloomberg.

Нефть утром в пятницу также дорожает на сигналах прогресса на торговых переговорах США с Китаем, цена Brent находится на $1,4 выше уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ накануне.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $60,15 за баррель (+1,8% и +1,3% накануне), ноябрьская цена WTI - $54,46 за баррель (+1,7% и +1,8% в четверг).

С начала недели Brent и WTI прибавили более 2%.

Ведущий аналитик компании "Олма" Антон Старцев полагает, что утром в пятницу вероятно продолжение наметившегося повышения по индексу РТС. Президент США Трамп выразил оптимизм в отношении торговых переговоров с КНР и подтвердил свое участие в переговорах в пятницу, что заметно повлияло на оценки инвесторов в отношении перспектив мировой экономики - судя по динамике доходности казначейских облигаций и курса доллара США к корзине мировых валют, спрос на "защитные" активы сокращается, что подразумевает восстановление притока капитала на развивающиеся рынки (если, конечно, итоги переговоров США и КНР оправдают оптимистичные ожидания). На валютном рынке в начале торгов возможно углубление коррекции доллара вниз вслед за снижением индекса доллара (DXY).

По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, пессимистичные настроения на рынках накануне развеял Трамп, который в своем очередном твите подтвердил встречу с вице-премьером Китая Лю Хэ в пятницу. Тем самым были опровергнуты слухи о сокращении программы переговоров. Возможный позитивный исход переговоров США и Китая, даже в частичной форме, снимет часть рисков замедления мировой экономики, а это означает более устойчивый спрос на товары российского экспорта.

Нефть продолжает отыгрывать перспективы заключения соглашения между США и КНР. Кроме того, генеральный секретарь ОПЕК Мохаммад Баркиндо заявил о том, что рассматриваются все варианты дальнейших действий, включая расширение ограничений по добыче, но решение будет приниматься на декабрьской встрече. В самом картеле снизили ожидания роста спроса в текущем году на 40 тыс. б/с (до 0,98 млн б/с) - до 99,8 млн б/с. Позитивный исход переговоров США и КНР может поправить ущерб, который был нанесен нефти и ее потреблению.

США и КНР пока не огорчают рынок своими противоречиями, а сохраняют надежду на заключение, как минимум, промежуточной сделки по торговым вопросам. Более того, даже по направлению британского "развода" с Евросоюзом появляются надежды. На этом фоне российский рынок акций может прибавить 0,5-1%, а рубль укрепиться до 64,0 руб. за доллар, считает Кочетков.