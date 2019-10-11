Brent подорожала до $59,5 на оптимизме по поводу переговоров США с КНР

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок поднимаются в ходе азиатских торгов в пятницу после существенного роста накануне, вызванного сигналами прогресса на торговых переговорах США с Китаем.

Декабрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:22 по московскому времени подорожали на $0,42 (0,71%) - до $59,52 за баррель. На торгах в четверг цена увеличилась на $0,78 (1,34%) и составляла на закрытие $59,1 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на ноябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени увеличилась на $0,36 (0,67%), до $53,91 за баррель. На предыдущих торгах WTI выросла в цене на $0,96 (1,83%), до $53,55 за баррель.

С начала недели Brent подорожала на 1,7%, WTI - на 1,9%.

Как стало известно из расписания мероприятий, опубликованного Белым домом, президент США Дональд Трамп в пятницу вечером проведет личную встречу с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ.

Ранее СМИ писали, что в случае, если стартовавшие накануне торговые переговоры зайдут в тупик, китайская делегация может покинуть Вашингтон в тот же день, а если наметится прогресс, Лю Хэ может встретиться с Трампом.

По данным СМИ, Пекин готов на промежуточное торговое соглашение со Штатами, при условии, что США не будут вводить новые пошлины на китайские товары, в том числе откажутся от ранее объявленного повышения пошлин, которое должно вступить в силу в текущем месяце и в декабре. Взамен Китай готов пойти на некоторые уступки, в том числе увеличить закупки в Штатах сельхозтоваров.

Вместе с тем аналитик Philip Futures Pte Бенджамин Лю предупредил, что рост цен на нефть может оказаться непродолжительным. "Слабый рост мировой экономики и растущая добыча сланцевой нефти в США станут ограничителями "бычьего" тренда", - отметил эксперт.