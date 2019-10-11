Набиуллина заявила, что биометрический эквайринг не заменит банковские карты в поездках

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Традиционные платежные инструменты не исчезнут в области трансграничных операций, потому что страны не готовы к обмену биометрическими данными, считает председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

"Я думаю, что какие-то традиционные инструменты будут оставаться еще из-за того, что на межстрановом уровне мы не готовы будем к той кооперации, которая требуется новыми технологиями, для того чтобы эти технологии росли", - сказала Набиуллина на форуме Finopolis 2019.

По ее словам, пластиковые карты исчезнут через некоторое время, но не стоит забывать о трансграничном аспекте. "Люди у нас путешествуют, люди часто ездят, и даже если будет, например, развит биометрический эквайринг, когда вы приходите в магазин и вам не нужен ни смартфон, ни пластиковая карта, вас считывают, ваши биометрические данные, вы берете продукты и уходите. Но вы не сможете это сделать, если вы поехали за границу", - пояснила глава ЦБ. По ее словам, для использования биометрии в таких случаях "должна идти речь о том, что страны между собой обмениваются биометрическими данными, что мне очень тяжело представить в нынешних условиях".

Наличные как показатель страха

Набиуллина напомнила, что в ходе панельной сессии форума глава "Ростелекома" Михаил Осеевский заявил, что наличные никуда не денутся, не исчезнут из оборота. "Я позволю себе не согласиться с этим. Я не знаю, когда они исчезнут, но мы видим, что cashless society, безналичное общество - это уже практически реальность во многих странах", - сказала председатель Банка России.

По ее словам, стоит задуматься, "зачем людям нужны наличные, зачем они хранят наличные". "Не потому, что это безопасно. Сейчас безналичные (платежи - ИФ) предоставляют больше удобства, больше безопасности", - уточнила глава ЦБ. По ее словам, наличные нужны людям в основном из-за двух аспектов - желания анонимности и недоверия к устойчивости финансовых институтов.

"А вот то, что касается вопросов анонимности: чем прозрачнее общество, чем там граждане готовы быть более прозрачными и общество более прозрачно, тем меньше потребностей избегать налогов, избегать каких-то таких вещей, там больше развиваются безналичные (платежи - ИФ)", - сказала Набиуллина.

Риски криптовалют

Она также отметила, что популярность криптовалют в определенный период объясняется тем, что "сошлось много тенденций".

"Одна из причин - это удобство обхода некоторых ограничений, которые существуют. Поэтому те же криптовалюты, если люди хотят удобную форму замены наличных - есть на них некоторый спрос", - пояснила председатель Банка России. По ее мнению, регуляторы должны понимать ситуацию и развивать те сервисы, которые удобны людям.

"Тем не менее, в криптовалютах мы видим риски как центральные банки, потому что криптовалюты, многие из них, проектируются как замена фиатных денег, выпускаемых центральными банками. Безусловно, мы здесь видим риски для монетарной политики, для устойчивости монетарной политики. Риски потенциальные, их нет сейчас, потому что доля их очень небольшая", - отметила Набиуллина.

Она также сообщила, что в России доля безналичных операций с картами в общем объеме безналичных операций, как ожидается, по итогам 2019 года превысит 65% и будет расти и дальше.