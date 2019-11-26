Греф призвал не обязывать банки принимать юридически значимые решения на основе биометрии

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Законодательно обязывать банки использовать биометрическую идентификацию граждан для принятия юридически значимых решений не стоит, считает глава Сбербанка России Герман Греф.

"Все эти технологии - они пока сыроваты, поэтому мы говорим: пока не нужно распространять в обязательном порядке на всю Единую биометрическую систему вот эти самые юридически значимые действия", - сказал Греф на встрече с клиентами премиального сегмента "Сбербанк Первый". Том-менеджер пояснил, что говорил о возможном принятии законопроекта, который обяжет банки предоставлять ряд услуг, используя биометрические данные клиентов для их удаленной идентификации.

Глава Сбербанка отметил, что в случае ошибок и, например, выдачи кредита мошеннику непонятно, кто будет нести юридическую ответственность: банк, собравший биометрические данные клиента, выдавший кредит банк или еще какая-то сторона.

"Давайте мы пока будем в своей "песочнице" это делать, платить сами за свои ошибки, чтобы люди не платили за свои ошибки. И будем улучшать технологию настолько, насколько она позволит нам этой технологией пользоваться абсолютно безопасно, когда будет 99,9% хотя бы - тогда мы сможем ее массово распространять", - сказал Греф.

Как сообщалось, в июле Госдума приняла в первом чтении законопроект о расширении перечня банковских операций, которые кредитные организации могут проводить без личного присутствия клиента, используя единую биометрическую систему идентификации (ЕБС).

Законопроект был внесен в Госдуму в декабре 2018 года группой депутатов во главе с руководителем думского комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. Документ предлагает наделить банки возможностью использовать биометрическую идентификацию для проведения любых банковских операций и сделок с клиентами - физическими лицами. Сейчас это только три вида операций: открытие счета вклада, кредит, переводы.

В октябре первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова заявила, что ЦБ РФ может обязать банки предоставлять желающим возможность использовать основные продукты с помощью идентификации через Единую биометрическую систему. Сейчас банки по желанию используют данные ЕБС для принятия решений и предоставления услуг.