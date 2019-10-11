Греф обещал отменить комиссии за "банковский роуминг" в 2020 году

Герман Греф Фото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Сбербанк планирует в 2020 году отменить так называемый "банковский роуминг" - взимание комиссии за межрегиональные переводы внутри одного банка", сообщил президент - председатель правления Сбербанка Герман Греф. 10 октября отменить эту плату потребовал премьер-министр Дмитрий Медведев.

"Мы уже на пути к этому. У нас год уже идет и соответствующий разговор с Федеральной антимонопольной службой, и у нас идут на эту тему уже эксперименты. В один день это сделать нельзя. И в следующем году у нас по плану будет раскатка других решений, которые мы сейчас не хотим пока комментировать, которые уберут эту оплату", - сказал он.

95% всех межрегиональных переводов клиентов Сбербанка - бесплатные, напомнил Греф, но признал, что комиссия для остальных 5% переводов - "не самая удачная".

"Логически, экономически ее обосновать сложно, но это никакого отношения к "банковскому роумингу" не имеет", - отметил он.

"Мы сейчас меняем модель монетизации, в следующем году мы ее точно поменяем. Когда мы подключимся к системе быстрых платежей, сейчас процесс идет, собственно говоря, эта система будет реализована. Поэтому мы немножко затянули со сменой модели монетизации. Нам нужно было изменит модель монетизации раньше. Мы только с апреля месяца начали вводить различные эксперименты с тем, чтобы понять, что будет адекватно, что будет воспринято клиентом", - пояснил он.

Сейчас Сбербанк взимает за межрегиональные переводы комиссию в размере 1,5% при оформлении в офисе и 1% в мобильном приложении, на сайте и через банкоматы.

Медведев в четверг на заседании правительства сообщил, что готовится законопроект об отмене комиссий за межрегиональные переводы физических лиц в рамках одного банка. Он отметил, что банки часто пытаются пытаются получить повышенное вознаграждение за стандартные процедуры, которые вообще никакой нагрузки не влекут, и что это недопустимо.

По словам источника "Интерфакса" в финансово-экономическом блоке правительства, законопроект об отмене комиссий за межрегиональные переводы физлиц в рамках одного банка доработан, ведомства урегулировали все разногласия. Поправки подготовили ФАС, Минфин и Банк России.

В первой версии законопроекта указывалось, что "не допускается устанавливать комиссионное вознаграждение за осуществление операций по переводам" физлиц в рамках различных обособленных подразделений одного банка. При этом такое правило предполагалось установить для сопоставимых категорий переводов внутри одного подразделения банка и за пределами такого подразделения. В первой версии законопроекта пояснялось, что сопоставимые категории переводов должен определять ЦБ.

В текущей версии законопроекта, размещенной на сайте раскрытия нормативно-правовой информации, уже нет указания на сопоставимые категории переводов и на полномочия регулятора по определению таких операций. Также изменена формулировка по поводу ограничений. "Размер комиссионного вознаграждения, взимаемого кредитной организацией при осуществлении операций по переводу денежных средств между физическими лицами по их банковским счетам в такой кредитной организации, не может быть обусловлен открытием указанных банковских счетов в разных обособленных подразделениях (внутренних структурных подразделениях) кредитной организации", - указано в новой версии законопроекта.

При этом не были учтены замечания Сбербанка России, поступившие разработчикам законопроекта после публикации первой версии текста. "Межрегиональные и внутрирегиональные переводы осуществляются на отдельных рынках. Они покрывают принципиально различные потребности клиентов, в связи с чем различаются и способы их удовлетворения", - говорится в замечаниях Сбербанка, опубликованных в материалах к проекту на сайте раскрытия нормативно-правовой информации. В Сбербанке указывают, что для удовлетворения потребности в межрегиональных переводах клиент может воспользоваться услугой Сбербанка с комиссией 1% (при переводе между клиентами банка в разных территориальных банках Сбербанка) или несколькими другими опциями. В частности, по межбанковским переводам средняя комиссия составляет 1,5%, в системах денежных переводов - 1-2%. Таким образом, по оценке Сбербанка, его тариф за внутрибанковские межрегиональные переводы "находится в рамках рынка".