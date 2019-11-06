Поиск

Комитет Госдумы одобрил законопроект об отмене комиссии за "банковский роуминг"

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы РФ по финансовому рынку рекомендовал принять в первом чтении законопроект об отмене так называемого "банковского роуминга" - взимания комиссии за межрегиональные переводы между физическими лицами внутри одного банка.

Документ в октябре внесло в Госдуму правительство.

"Размер комиссионного вознаграждения, взимаемого кредитной организацией при осуществлении операций по переводу денежных средств между физическими лицами по их банковским счетам в такой кредитной организации, не может быть обусловлен открытием указанных банковских счетов в разных обособленных подразделениях (внутренних структурных подразделениях) кредитной организации", - говорится в законопроекте.

По мнению правительства, закон устранит существующую сейчас межрегиональную дискриминацию потребителей банковских услуг, которая выражается в установлении отдельными банками повышенной комиссии за межрегиональные переводы денег между счетами физических лиц, открытыми в одной кредитной организации, по отношению к внутрирегиональным переводам.

В случае принятия закон вступит в силу через 180 дней после официального опубликования.

Законопроект планируется рассмотреть в первом чтении на заседании Госдумы 12 ноября.

Госдума

Новости по теме

Новости
Убийство главы центра "Э" Ингушетии в Москве

Установлена личность предполагаемого убийцы главы ЦПЭ Ингушетии

Установлена личность предполагаемого убийцы главы ЦПЭ Ингушетии

Набиуллина рассказала о первом штрафе за просрочку подключения к СБП

Набиуллина рассказала о первом штрафе за просрочку подключения к СБП

Из правительства ушел куратор "мусорной реформы"

Лавров выступил против отзыва аккредитаций у Deutsche Welle и других иностранных СМИ

Бывшего следователя МВД будут судить за хищение изъятых миллионов

Сечин допустил увеличение дивидендов "Роснефти" после сильного квартального отчета

Мосгорсуд подтвердил родительские права участвовавших в акции 27 июля супругов

Что случилось этой ночью: среда, 6 ноября

Правительство определило угрозы устойчивому Рунету

Правительство определило угрозы устойчивому Рунету

Гособвинение попросило суд перенести решение по ходатайству об исключении доказательств в деле бизнесмена Израйлита

Гособвинение попросило суд перенести решение по ходатайству об исключении доказательств в деле бизнесмена Израйлита
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');