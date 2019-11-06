Комитет Госдумы одобрил законопроект об отмене комиссии за "банковский роуминг"

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы РФ по финансовому рынку рекомендовал принять в первом чтении законопроект об отмене так называемого "банковского роуминга" - взимания комиссии за межрегиональные переводы между физическими лицами внутри одного банка.

Документ в октябре внесло в Госдуму правительство.

"Размер комиссионного вознаграждения, взимаемого кредитной организацией при осуществлении операций по переводу денежных средств между физическими лицами по их банковским счетам в такой кредитной организации, не может быть обусловлен открытием указанных банковских счетов в разных обособленных подразделениях (внутренних структурных подразделениях) кредитной организации", - говорится в законопроекте.

По мнению правительства, закон устранит существующую сейчас межрегиональную дискриминацию потребителей банковских услуг, которая выражается в установлении отдельными банками повышенной комиссии за межрегиональные переводы денег между счетами физических лиц, открытыми в одной кредитной организации, по отношению к внутрирегиональным переводам.

В случае принятия закон вступит в силу через 180 дней после официального опубликования.

Законопроект планируется рассмотреть в первом чтении на заседании Госдумы 12 ноября.