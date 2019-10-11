ЦБ выступил против 5-летнего ограничения на владение акциями санируемых банков

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Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - ЦБ РФ выступил против предложенного Минэкономразвития временного ограничения на владение санируемыми банками: быстрая продажа может помешать компенсировать расходы на оздоровление. Более того, ЦБ в своем письме в Минэкономразвития сформулировал и "идеологический" тезис к развернувшейся в последнее время дискуссии о вреде его участия в санации как владельца - доля государства на банковском рынке вообще не является определяющим фактором для конкуренции.

Разговоры об ограничении сроков, в течение которых ЦБ владеет санируемыми банками, начались в конце мая. Первым этот вопрос поднял в мае глава ВТБ Андрей Костин. Его поддержали чиновники из финансово-экономического блока правительства. Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что ЦБ РФ, регулятор российского банковского рынка, не должен владеть коммерческими банками, поскольку это создает конфликт интересов. А первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов указал, что санация ЦБ банков не должна быть бесконечной, а иметь "какой-то конечный срок и предел".

ЦБ на словах также обозначил свою позицию: законодательное ограничение срока владения регулятором санируемыми банками вредно, поскольку может снизить их цену при продаже, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Более развернутые аргументы регулятор привел в письме, направленном в адрес Минэкономразвития в начале октября ("Интерфакс" ознакомился с документом).

Суть поправок

Поправки в закон устанавливают, что ЦБ сможет владеть банками, санируемыми через Фонд консолидации банковского сектора, не более 5 лет, по решению президента и правительства срок владения может быть продлен еще на 5 лет. В письме регулятор указывает, что увеличение доли государства в связи с вхождением ЦБ в капитал санируемых банков является временным и ставит перед собой цель обеспечить стабильность финансового сектора. Финальным этапом санации по новой схеме является продажа акций банков инвесторам, причем реализация акций должна быть не только быстрой, но и обеспечивать максимально возможное возмещение расходов, понесенных государством в лице Банка России. С учетом того, что масштаб санируемых кредитных организаций разный, то и сроки продажи акций не могут фиксироваться.

Кроме того, поправки о продлении по решению президента и правительства срока владения санируемыми банкам противоречат принципу независимости Центробанка от других органов государственной власти, говорится в письме.

Взгляд ЦБ на конкуренцию

ЦБ также отмечает, что государственное участие в капитале финансовых организаций хоть и влияет на уровень конкуренции, но не является определяющим. К искажению конкуренции приводит наличие на рынке недобросовестных игроков, неравные условия конкуренции между малыми и крупными банками и положение отдельных игроков на рынке вне зависимости от структуры их собственности. Регулятор указал, что для устранения неравных условий принимает активное участие в работе по устранению неравных условий работы на финансовом рынке, и в качестве примера привёл создание платформы "Маркетплейс" и Системы быстрых платежей.

При этом ЦБ концептуально поддержал законопроект Минэкономразвития, направленный на ограничение роста доли госучастия в финансовой системе РФ, следует из письма регулятора. Но несколько вопросов, по мнению Банка России, необходимо доработать.

В мае Минэкономразвития предложило запретить Российской Федерации, субъектам РФ, Банку России, государственным и муниципальным образованиям, а также хозяйственным обществам, в которых более 50% прямо или косвенно принадлежат РФ, муниципальным образованиям или ЦБ, приобретать акции или доли в уставных капиталах хозяйственных обществ, осуществляющих деятельность на финансовых рынках в условиях конкуренции. Сделки, совершенные с нарушением предлагаемых требований будут признаваться ничтожными, антимонопольный орган будет вправе обратиться в арбитражный суд с требованием о применении последствий недействительности таких сделок.

При этом министерство предложило установить ряд исключений. Запрет не распространяется на приобретение Банком России акций или долей финансовых организаций в рамках финансового оздоровления, а также на сделки по покупке РФ, ее субъектами и муниципальными образованиями акций или долей в уставных капиталах хозяйственных обществ, предусмотренные федеральными законами, актами президента или правительства. Определение финансового рынка в условиях конкуренции, а также порядок отнесения финансового рынка к товарным рынкам в условиях конкуренции будет осуществлять ФАС по согласованию с ЦБ.

ЦБ, в частности, просит вывести Агентство по страхованию вкладов (АСВ), также участвующее в финансовом оздоровлении банков, из-под планируемого запрета на покупку банков госкорпорациями. Кроме того, регулятор указывает, что поправки не должны распространяться на сделки, заключённые до вступления в силу предлагаемых норм.