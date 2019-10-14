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Brent подешевела до $60,21 за баррель

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Котировки нефти снижаются утром в понедельник после скачка почти на 4% по итогам прошлой недели на фоне инцидента с иранским танкером в Красном море, а также сообщений о промежуточном торговом соглашении между США и Китаем.

К 8:20 по московскому времени декабрьские фьючерсы на Brent дешевели в Лондоне $0,3 (0,5%) к уровню закрытия торгов в пятницу, до $60,21 за баррель. За предыдущую сессию Brent подорожала на $1,41 (2,39%), до $60,51 за баррель.

Ноябрьские фьючерсы на WTI к этому же времени дешевели на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,3 (0,55%) - до $54,40 за баррель. В пятницу контракт подешевел на $1,15 (2,15%), до $54,7 за баррель.

За минувшую неделю Brent подорожала на 3,7%, WTI - на 3,6%.

США и Китай сделали важный шаг к урегулированию торгового спора, заключив в пятницу промежуточное соглашение, по которому Вашингтон откажется от уже запланированного повышения пошлин на товары китайского экспорта объемом $250 млрд в год в обмен на увеличение Пекином закупок американской сельхозпродукции на $40-50 млрд.

Это сообщение поддержало финансовые рынки, несмотря на сомнения инвесторов в том, что соглашение может действительно стать поворотным моментом в урегулировании торгового спора США и КНР и привести к реальному улучшению ситуации в мировой экономике и увеличению спроса на нефть.

"Уступки друг другу, на которые пошли США и Китай, не изменят тот факт, что спрос на нефть снижается, поскольку введенные ранее обеими странами пошлины остаются в силе, - заявил Bloomberg основатель Vanda Insights Вандана Хари. - Небольшая премия к цене нефти, связанная с атакой на иранский танкер на прошлой неделе, вряд ли удержится долгое время".

Иранский танкер в минувшую пятницу стал жертвой нападения в Красном море, он был атакован дважды и получил повреждения.

Brent WTI Китай США Иран

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