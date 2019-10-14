Рынок акций начал торги ростом индексов

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Торги на российском рынке акций открылись в понедельник умеренным ростом цен основных "голубых фишек" во главе с бумагами "Яндекса" вслед за подъемом мировых фондовых площадок на новостях о промежуточном торговом соглашении Китая и США.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи вырос на 0,2% до 2713,82 пункта, индекс РТС поднялся на 0,1%, до 1331,26 пункта); цены большинства основных "фишек" подросли в пределах 0,6%.

Доллар вырос до 64,39 рубля (+0,19 рубля).

Подорожали акции "Яндекса" (+3,3%), "Мосбиржи" (+0,6%), "Россетей" (+0,6%), "Распадской" (+0,6%), "НОВАТЭКа" (+0,5%), "Газпром нефти" (+0,5%), "Новолипецкого металлургического комбината" (+0,4%), "Интер РАО" (+0,3%), "Магнита" (+0,3%), "Газпрома" (+0,3%), "АЛРОСА" (+0,3%), "ЛУКОЙЛа" (+0,2%).

Подешевели из-за отсечки на бирже дивидендов за второй квартал с учетом расчетов "Т+2" акции "Магнитогорского металлургического комбината" (-0,9%, до 37,26 рубля, дивиденды - 0,69 рубля) и "ФосАгро" (-1,3%, до 2471 рубля, дивиденды - 54 рубля).

Также просели котировки "Башнефти" (-0,3%), "Татнефти" (-0,1%), Сбербанка (-0,1%).

Индексы в США в пятницу выросли на сообщениях о том, что США и Китай достигли промежуточного торгового соглашения. Президент США Дональд Трамп объявил о заключении "очень значительной сделки" с Пекином за несколько минут до закрытия рынка. Однако еще до этого в СМИ начали появляться сообщения о достижении сторонами частичных договоренностей, позволяющих заключить "перемирие" в торговой войне.

По словам Трампа, соглашение охватывает вопросы интеллектуальной собственности, валютной политики и финансовых услуг, а также предусматривает увеличение Китаем импорта американской сельхозпродукции в объеме $40-50 млрд.

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что Вашингтон откажется от увеличения пошлин на товары китайского экспорта общим объемом $250 млрд, которое было запланировано на 15 октября. При этом торговый представитель США Роберт Лайтхайзер отметил, что никаких решений в отношении планов подъема пошлин на китайские товары объемом $160 млрд в год, запланированного на декабрь, не принималось, как и решений в отношении китайского технологического гиганта Huawei.

Поддержку фондовому рынку США в пятницу также оказала информация о том, что Федеральная резервная система (ФРС) с 15 октября начнет выкупать казначейские векселя общим объемом $60 млрд в месяц.

Выкуп векселей продлится "по крайней мере, до конца второго квартала следующего года", сообщила ФРС. "Помимо этого, Федрезерв будет проводить операции РЕПО овернайт и срочные РЕПО, по крайней мере, до конца января следующего года, чтобы обеспечить достаточный уровень резервов центробанка", - отмечается в сообщении.

Решение о выкупе векселей и проведении регулярных операций РЕПО принято для смягчения риска усиления давления на денежные рынки, которое может негативно повлиять на осуществление денежно-кредитной политики. ФРС подчеркнула, что планируемые меры - чисто технические и не являются изменением монетарной политики.

В понедельник в Азии преобладает позитивная динамика индексов (Япония не работает в связи с празднованием Дня здоровья и спорта, китайский Shanghai Composite вырос на 1,1%), слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,1%).

Китайское госинформагентство "Синьхуа" дало более осторожную характеристику пятничным договоренностям, заявив о достижении сторонами "существенного прогресса" в ряде сфер.

Информация о заключении Вашингтоном и Пекином промежуточного торгового соглашения поддерживает финансовые рынки, несмотря на сомнения некоторых инвесторов в том, что соглашение может действительно стать поворотным моментом в урегулировании торгового спора США и КНР и привести к реальному улучшению ситуации в мировой экономике, пишет MarketWatch.

Статданные, обнародованные в понедельник, указали на продолжающееся снижение объемов китайского экспорта и импорта. Экспорт в долларовом выражении уменьшился второй месяц подряд - на 3,2% по сравнению с тем же месяцем годом ранее, свидетельствуют данные Главного таможенного управления (ГТУ) КНР. Импорт сократился пятый месяц подряд - на 8,5%. Аналитики, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем прогнозировали снижение китайского экспорта в сентябре на 3%, импорта - на 6%.

Нефть утром в понедельник корректируется вниз после роста на прошлой неделе на фоне инцидента с иранским танкером в Красном море, а также сообщений о промежуточном торговом соглашении между США и Китаем; цена Brent находится на $0,2 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии российского рынка акций 11 октября.

К 10:01 декабрьские фьючерсы на Brent дешевели на 1,1%, до $59,83 за баррель. Ноябрьские фьючерсы на WTI дешевели на 1,1%, до $54,11 за баррель.

По итогам прошедшей недели Brent подорожала на 3,7%, WTI - на 3,6%. Как сообщалось ранее, иранский танкер стал жертвой нападения в Красном море, он был атакован дважды и получил повреждения.

Сообщение о промежуточном торговом соглашении США и Китая поддержало финансовые рынки, несмотря на сомнения инвесторов в том, что соглашение может действительно стать поворотным моментом в урегулировании торгового спора США и КНР и привести к реальному улучшению ситуации в мировой экономике и увеличению спроса на нефть.