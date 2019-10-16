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На открытии торгов евро подорожал на пять копеек

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Утром в среду на "Московской бирже" курс доллара США к рублю немного снизился, курс евро подрос, рубль стабилен к бивалютной корзине на фоне наметившейся стабилизации ситуации на мировых нефтяных площадках.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 64,23-64,31 рубля за доллар, за первую минуту курс снизился на 3,25 копейки до 64,2425 рубля. Евро подорожал на 4,75 копейки до 70,9725 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подорожала всего на 0,35 копейки к уровню закрытия вторника, до 67,27 рубля.

Доллар при этом оказался на 1,23 копейки ниже уровня действующего официального курса, а евро - на 12,52 копейки выше официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", незначительные изменения валютного курса рубля к доллару и евро на старте торгов среды связаны прежде всего с неоднозначными сигналами с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок. К примеру, котировки нефти плавно восстанавливаются в среду утром после падения по итогам двух предыдущих дней. Рынок ждет данных об изменении запасов нефти в США на прошлой неделе, которые будут опубликованы в четверг. По прогнозам экспертов, они увеличились пятую неделю подряд.

К 10 утра декабрьские фьючерсы на Brent дорожали в Лондоне на 0,31% - до $58,92 за баррель. Во вторник контракт подешевел на 1,03%, составив на закрытие $58,74 за баррель. Декабрьские фьючерсы на WTI дорожали в Нью-Йорке на 0,36% - до $53,07 за баррель.

Негативное влияние на нефтяной рынок оказывают прогнозы ухудшения ситуации в мировой экономике, что может вызвать сокращение спроса на сырье, и сомнения в способности США и Китая урегулировать торговые споры. Международный валютный фонд во вторник опубликовал обновленный прогноз, согласно которому темпы роста мировой торговли в 2019 году резко замедлятся - как из-за объективных макроэкономических факторов, так и на фоне конфликтов между крупнейшими игроками. МВФ ухудшил оценку подъема глобальной экономики в 2019 году до 3% с ранее ожидавшихся 3,2%, в следующем году - до 3,4% с 3,5%.

Brent WTI Китай США Московская биржа

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