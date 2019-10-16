Brent подорожала до $58,8 за баррель

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Котировки нефти слабо восстанавливаются в среду утром. Данные об изменении запасов нефти в США будут опубликованы в четверг, аналитики прогнозируют, что показатель вырос пятый раз подряд.

К 8:27 по московскому времени декабрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,1 (на 0,17%), до $58,84 за баррель. За предыдущую сессию Brent подешевела на $0,61 (на 1,03%), до $58,74 за баррель.

Ноябрьские фьючерсы на WTI на ноябрь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) дорожали на $0,08 (на 0,15%) - до $52,89 за баррель. Во вторник цена контрактов снизилась на $0,78 (на 1,46%), до $52,81 за баррель.

На котировки давят прогнозы об ухудшении ситуации в мировой экономике, что может вызвать сокращение спроса на сырье, а также сомнения в способности США и Китая урегулировать торговые споры.

"Нефть стала очень чувствительной к вопросам торговой войны США-КНР и опасениям относительно глобального роста", - отмечают аналитики Commonwealth Bank.

Международный валютный фонд во вторник опубликовал обновленный прогноз, согласно которому темпы роста мировой торговли в 2019 году резко замедлятся - как из-за объективных макроэкономических факторов, так и на фоне конфликтов между крупнейшими игроками. МВФ также ухудшил оценку подъема глобальной экономики в 2019 году до 3% с ранее ожидавшихся 3,2%, в следующем году - до 3,4% с 3,5%.

Цена нефтяных контрактов на ближайший месяц на Шанхайской международной энергетической бирже (INE) в среду снизилась на 0,2% - до 462,8 юаня за баррель.