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Росстат сообщил о сокращении населения России на 52 500 человек с начала года

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - С января по август 2019 года население России сократилось на 52 500 человек с учетом естественной убыли населения и прироста за счет мигрантов, сообщил Росстат.

За восемь месяцев в стране родилось 994 300 человек против 1 078 100 родившихся за такой же период годом ранее.

Число умерших снизилось до 1 213 500 человек с 1 247 200 в 2018 году.

Таким образом, за первые восемь месяцев года зафиксирована естественная убыль населения на 219 200 человек против убыли в 169 100 человек годом ранее.

Миграционный прирост населения составил 166 700 человек против прошлогодних 84 400. Показатель на 76% компенсировал естественную убыль населения.

Росстат

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