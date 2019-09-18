Население РФ за январь-июль сократилось на 55,8 тыс. человек

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Население России за январь-июль 2019 года сократилось на 55,8 тысяч и на 1 августа 2019 составляло 146,7 млн человек, сообщил в среду Росстат.

Число родившихся в РФ за январь-июль 2019 года снизилось до 860,4 тыс. человек с 928,9 тыс. за аналогичный период прошлого года.

Число умерших за январь-июль текущего года снизилось до 1 млн 70,1 тыс. человек с 1 млн 99,4 тыс. человек в январе-июле 2018 года.

Таким образом, за январь-июль 2019 года зафиксирована естественная убыль населения на 209,7 тыс. человек (против 170,5 тыс. человек в январе-июле 2018 года).

Миграционный прирост за январь-июль 2019 года составил 153,9 тыс. человек против 79,5 тыс. человек в январе-июле 2018 года. Таким образом, миграционный прирост на 73,4% компенсировал естественную убыль населения.