Поиск

Население РФ за январь-июль сократилось на 55,8 тыс. человек

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Население России за январь-июль 2019 года сократилось на 55,8 тысяч и на 1 августа 2019 составляло 146,7 млн человек, сообщил в среду Росстат.

Число родившихся в РФ за январь-июль 2019 года снизилось до 860,4 тыс. человек с 928,9 тыс. за аналогичный период прошлого года.

Число умерших за январь-июль текущего года снизилось до 1 млн 70,1 тыс. человек с 1 млн 99,4 тыс. человек в январе-июле 2018 года.

Таким образом, за январь-июль 2019 года зафиксирована естественная убыль населения на 209,7 тыс. человек (против 170,5 тыс. человек в январе-июле 2018 года).

Миграционный прирост за январь-июль 2019 года составил 153,9 тыс. человек против 79,5 тыс. человек в январе-июле 2018 года. Таким образом, миграционный прирост на 73,4% компенсировал естественную убыль населения.

Росстат

Новости

В Госдуме заявили о готовности обсуждать "ремонт" избирательной системы

Безработица в РФ в августе обновила исторический минимум

Безработица в РФ в августе обновила исторический минимум

Осужденный на 3,5 года актер Устинов пожаловался на избиение при задержании

Осужденный на 3,5 года актер Устинов пожаловался на избиение при задержании

Российский самолет сел в Варне со второй попытки, задев фюзеляжем полосу

Глава НМИЦ им. Рогачева заявил об отсутствии в РФ простейших лекарств

Экс-замглавы "МРСК Северо-Запада" получил шесть лет по делу о взятке в 70 млн руб.

РПЦ проверит соблюдение прав задержанных на московских акциях протеста

РПЦ проверит соблюдение прав задержанных на московских акциях протеста

После нападения на российских пограничников задержали 161 браконьера из КНДР

Путин обсудил с саудовским принцем цены на нефть после атак на НПЗ

Дело Павла Устинова

Петиция в защиту актера Устинова меньше чем за сутки собрала 100 тысяч подписей

Петиция в защиту актера Устинова меньше чем за сутки собрала 100 тысяч подписей
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');