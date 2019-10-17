МТС будет развивать нетелеком-сферы за счет искусственного интеллекта и big data

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - ПАО "МТС" намерено наращивать долю цифровых сервисов в общем бизнесе компании за счет развития облачных услуг, искусственного интеллекта и больших данных, заявил на форуме, организованном Московской биржей и "Ренессанс Капиталом" финансовый директор компании Андрей Каменский.

По его словам, сейчас направления, которые не охватывают ключевой (телекоммуникационный) бизнес МТС - финтех, медиа и контент, хранение данных, big data и искусственный интеллект - занимают 20% в общей структуре бизнеса оператора. "Надеемся, что в течение нескольких лет этот показатель вырастет", - сказал Каменский, не уточняя деталей.

У "Ростелекома" доля цифровых и контентных услуг в общей выручке преодолела порог в 50% еще в 2018 году. Оператор, пытаясь заместить падающие доходы от фиксированной телефонии, активно начал развивать облачные сервисы (сейчас это крупнейший по количеству стоек оператор дата-центров в РФ - ИФ), телевидение, широкополосный доступ в интернет.

"Наш ключевой бизнес тоже двигается в сторону искусственного интеллекта и больших данных", - сказал Каменский.

Ранее глава оператора Алексей Корня говорил "Интерфаксу", что компания видит большой потенциал роста рынка дата-центров, не исключает новых сделок (осенью 2018 года МТС купил центр обработки данных "Авантаж" за 8,9 млрд рублей, в начале 2019 года - облачные активы компании "ИТ-Град" за 2,5 млрд рублей).

МТС уже давно проявляет активность в нетелеком-сферах. Так, оператор реализовывает так называемую стратегию 3D, в которую вошло направление Digital, пришедшее в 2017 году на смену направлению дифференциации услуг (Differentiation).

Кроме того, с начала 2019 года МТС увеличила долю в МТС-банке до 95%, приобрела облачные активы группы компаний "ИТ-Град" для усиления пакета облачных услуг #CloudМТС, а также договорилась с крупнейшими вендорами о совместном развитии технологии связи 5G.