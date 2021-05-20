МТС задумала выделить инфраструктуру и дата-центры в отдельную компанию

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - ПАО "МТС" до конца года может выделить часть своей инфраструктуры в отдельную компанию - речь идет о мобильных и фиксированных сетях связи (включая МГТС), коммутационном оборудовании и облачном бизнесе, включая дата-центры, сообщил "Ведомостям" президент компании Вячеслав Николаев.

По его словам, реорганизация позволит МТС эффективнее продвигать уже оказываемые цифровые услуги (облачные вычисления и хранение данных) и быстрее выводить на рынок новые.

Как объяснил "Интерфаксу" знакомый с планами компании источник, на инфраструктуре новой компании "большая" МТС продолжит развивать телеком-продукты. Одновременно новая компания будет использовать инфраструктуру для создания новых цифровых продуктов и самостоятельно предлагать их на внешний рынок.

Николаев через пресс-службу МТС сообщил "Интерфаксу", что новая компания имеет потенциал стать технологическим фундаментом для ускоренной разработки и запуска передовых массовых сервисов в области умных городов, облачных вычислений, беспилотного транспорта, цифровой медицины и т.д.

Статус 100-процентной "дочки" ПАО "МТС" позволит компании "развиваться ускоренными темпами за счет синергии направлений и упрощения корпоративных процедур", добавил топ-менеджер.

По мнению источника "Ведомостей", выделение инфраструктурного бизнеса и новых услуг в отдельную компанию, в том числе, будет способствовать росту капитализации МТС и позволит продавать новые сервисы другим операторам.

Выручка МТС в I квартале 2021 года составила 123,9 млрд рублей, что на 5,5% выше аналогичного периода 2020 года. В частности, вклад цифровых услуг и облачного бизнеса для B2B в выручку группы составил 0,7 млрд рублей.

Скорректированная OIBDA группы показала в I квартале рост год к году на 6,7% - до 55,4 млрд рублей. Рентабельность OIBDA составила 44,7% против 44,2% годом ранее.