Поиск

Газпромбанк решил открыть 100 новых отделений вопреки тенденции по цифровизации

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Газпромбанк сообщил, что в 2020 году откроет 100 новых отделений по всей стране в дополнение к четырем сотням уже имеющихся. Таким образом, прирост сети банка может составить порядка 25%.

В соответствии с новой стратегией банк фокусируется на развитии цифровых каналов дистрибуции, на которые приходится уже 30% общего объема продаж розничных продуктов, заявил зампредправления банка Дмитрий Зауэрс. По его словам, количество пользователей нового мобильного банка с начала 2019 года выросло в несколько раз.

"В то же время мы убеждены и в том, что возможность живого общения с нашими клиентами остается одной из важнейших составляющих для успешного развития крупной банковской розницы, даже в условиях повсеместной цифровизации", - добавил он.

Российские банки в 2018 году сократили количество внутренних структурных подразделений на 10,5% - до 29 783. В годовом отчете Банка России говорилось о сокращении физического присутствия банко в регионах за счет развития электронных сервисов и интернет-банкинга.

Райффайзенбанк недавно сообщил, что закроет 44 отделения из 174.

На прошлой неделе на форуме Finopolis председатель совета директоров Альфа-банка Петр Авен высказал мнение, что офисы банков нужны клиентам, несмотря на развитие цифровых технологий. Давний противник банковских отделений, основатель и председатель совета директоров Тинькофф банка Олег Тиньков ответил на это, что его банк без единого офиса сопоставим по количеству активных розничных клиентов с Альфа-банком. Он в очередной раз повторил, что будущее - за моделью банка без офисов.

Газпромбанк Банк России Райффайзенбанк Петр Авен Олег Тиньков Альфа-банк Тинькофф

Новости по теме

Новости

"Мечел" попросил Козака помочь с реструктуризацией долга и возвратом инвестиций в донецкий завод

Набиуллина допустила "более решительное" снижение ставки

СМИ сообщили об очередной отсрочке IPO Saudi Aramco

Суд Киева снял арест со 100% акций украинской "дочки" Сбербанка России

Росстат сообщил о сокращении населения России на 52 500 человек с начала года

Росстат сообщил о сокращении населения России на 52 500 человек с начала года

Подмосковным чиновникам первым в России разрешат работать на дому

Apple и Google седьмой год стали самыми дорогими брендами в мире

ЦБ попросил о праве определять реальных владельцев банков и блокировать их счета

Вьетнам попросил Москву приостановить поставки пшеницы

Цена на нефть Brent упала ниже $59 за баррель на данных о запасах в США

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');