Газпромбанк решил открыть 100 новых отделений вопреки тенденции по цифровизации

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Газпромбанк сообщил, что в 2020 году откроет 100 новых отделений по всей стране в дополнение к четырем сотням уже имеющихся. Таким образом, прирост сети банка может составить порядка 25%.

В соответствии с новой стратегией банк фокусируется на развитии цифровых каналов дистрибуции, на которые приходится уже 30% общего объема продаж розничных продуктов, заявил зампредправления банка Дмитрий Зауэрс. По его словам, количество пользователей нового мобильного банка с начала 2019 года выросло в несколько раз.

"В то же время мы убеждены и в том, что возможность живого общения с нашими клиентами остается одной из важнейших составляющих для успешного развития крупной банковской розницы, даже в условиях повсеместной цифровизации", - добавил он.

Российские банки в 2018 году сократили количество внутренних структурных подразделений на 10,5% - до 29 783. В годовом отчете Банка России говорилось о сокращении физического присутствия банко в регионах за счет развития электронных сервисов и интернет-банкинга.

Райффайзенбанк недавно сообщил, что закроет 44 отделения из 174.

На прошлой неделе на форуме Finopolis председатель совета директоров Альфа-банка Петр Авен высказал мнение, что офисы банков нужны клиентам, несмотря на развитие цифровых технологий. Давний противник банковских отделений, основатель и председатель совета директоров Тинькофф банка Олег Тиньков ответил на это, что его банк без единого офиса сопоставим по количеству активных розничных клиентов с Альфа-банком. Он в очередной раз повторил, что будущее - за моделью банка без офисов.