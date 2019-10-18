Россия в БРИКС займется созданием института единых экономических операторов

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Россия в рамках своего председательства в БРИКС в 2020 году намерена продолжить реализацию инициативы Бразилии по внедрению в группе института единого экономического оператора, сообщил журналистам замминистра финансов РФ Сергей Сторчак по итогам встречи участников международной структуры в рамках ежегодной сессии Всемирного банка и Международного валютного фонда (МВФ) в Вашингтоне.

"Повестка (российского председательства - ИФ) еще в процессе становления. Некоторые позиции обозначили свои", - сказал Сторчак. По его словам, один из вопросом, над которым намерена работать Россия в БРИКС - это институт единого экономического оператора.

"Это юридическое лицо или юридические лица, которые связаны с таможенными процедурами и которые имеют большой опыт обработки экспортно-импортной документации, имеют устойчивую репутацию ответственного участника внешней экономической деятельности. И которым таможенные власти передают полномочия, связанные с представлением интересов и оформлением экспортных и импортных операций. Они становятся представителями всего сообщества, которое занимается экспортно-импортными операциями. Благодаря особой репутации и особому статусу эти структуры взаимодействуют друг с другом и благодаря чему облегчаются процедуры таможенного оформления ввоза и вывоза, расчетов. Соответствующие соглашения у многих стран существуют на уровне двусторонних отношений", - сказал замминистра финансов.

По словам Сторчака, в рамках процедуры в БРИКС, скорее всего, тоже сначала будут достигнуты двусторонние договоренности, потом стороны выйдут на многосторонние соглашения. "Появятся экономические операторы, которые могут взаимодействовать сразу со всеми четырьмя партнерами", - отметил он.

На встрече БРИКС обсуждалась также тема запуска специального фонда технической поддержки по подготовке проектов Нового банка развития (НБР). Как отметил Сторчак, в фонде уже накоплены достаточные средства. Первым проектом, который получит поддержку фонда, будет российский проект по транспортной инфраструктуре на юге РФ, сказал замминистра.

В свою очередь директор департамента международных финансовых отношений Минфина Андрей Бокарев отметил, что жесткой увязки между подготовкой проекта с помощью фонда и его финансирования через НБР нет. "Может быть подготовлена проектная документация, но потом страна может решить забрать этот проект и профинансировать за счет внутренних источников, может передать другому институту, то есть для НБР это не является гарантией, что именно он потом прокредитует сам проект. У него каких-то привилегий нет. Хотя, конечно, НБР заинтересован в том, чтобы он потом кредитовал проект", - пояснил он.

Решение о создании при НБР этого фонда было принято советом управляющих банка в январе 2017 года. Объем фонда на начальном этапе составит $10 млн, финансирование фонда будет осуществляться за счет добровольных взносов учредителей банка. РФ внесла в фонд взнос в объеме $1,5 млн.