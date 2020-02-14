Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 06:07

Источник сообщил о возможной скорой отставке замминистра финансов РФ

Источник сообщил о возможной скорой отставке замминистра финансов РФ
Заместитель министра финансов РФ Сергей Сторчак
Фото: Алексей Никольский/ТАСС

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Сергей Сторчак, один из трех действующих заместителей министра финансов РФ, занимавших этот пост еще при Алексее Кудрине, в ближайшее время может покинуть Минфин, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с планируемыми кадровыми перестановками.

На его место может прийти заместитель министра экономического развития Тимур Максимов, заявил собеседник агентства. По словам источника, это может произойти в ближайшие несколько дней.

Сторчак - ветеран Минфина, он пришел в министерство раньше всех из нынешних замов Антона Силуанова, в 1994 году. Прошел путь от начальника отдела до замминистра, неизменно занимался вопросами внешнего долга и международных финансовых отношений (в 1998-2004 годах - в роли зампреда Внешэкономбанка). Участвовал в заключении крупнейших сделок по урегулированию долга СССР, в том числе в рамках Парижского и Лондонского клубов кредиторов.

Активно участвует в финансовых аспектах членства РФ в Международном валютном фонде (МВФ) и Всемирном банке, в работе таких многосторонних институтов, как БРИКС, Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ).

Максимову 34 года, он выпускник Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития. Несколько лет был помощником главы Минфина Антона Силуанова (в этом качестве занимался вопросами международных финансовых отношений, взаимодействием с международными финансовыми организациям и международными банками развития).

В 2017 году, после того, как в ведение министерства перешла Федеральная таможенная служба, стал замруководителя ведомства. В октябре 2018 года был назначен заместителем министра экономического развития, курировал департаменты, отвечающие за внешнеэкономическую деятельность и торговые переговоры.

Сергей Сторчак Тимур Максимов Минфин Антон Силуанов

Новости по теме

Новости
Дело о шпионаже Карины Цуркан

Апелляционный суд отказался отпустить Карину Цуркан из СИЗО

Роспотребнадзор посчитал сбежавших из-под карантина в Петербурге

Роспотребнадзор посчитал сбежавших из-под карантина в Петербурге

Онищенко заявил, что в России нет эпидемии ВИЧ

Приезжая, бросившая младенца у перехода в Москве, объяснила свой поступок бедностью

В Челябинске частично обрушился загоревшийся завод пластиковой посуды

В Челябинске частично обрушился загоревшийся завод пластиковой посуды

В Кремле не сочли помехой то, что члены рабочей группы по поправкам не читали Конституцию

Изменение Конституции

Голосование по Конституции профинансируют на том же уровне, что и президентские выборы-2018

Голосование по Конституции профинансируют на том же уровне, что и президентские выборы-2018

В анализах арестованного боксера Кушиташвили обнаружили кокаин

Число жертв ДТП с "Газелью" достигло шести

Число жертв ДТП с "Газелью" достигло шести

ГНЦ "Вектор" зарегистрировал тест-систему для коронавируса Covid-19

ГНЦ "Вектор" зарегистрировал тест-систему для коронавируса Covid-19
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');