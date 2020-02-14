Источник сообщил о возможной скорой отставке замминистра финансов РФ

Заместитель министра финансов РФ Сергей Сторчак Фото: Алексей Никольский/ТАСС

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Сергей Сторчак, один из трех действующих заместителей министра финансов РФ, занимавших этот пост еще при Алексее Кудрине, в ближайшее время может покинуть Минфин, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с планируемыми кадровыми перестановками.

На его место может прийти заместитель министра экономического развития Тимур Максимов, заявил собеседник агентства. По словам источника, это может произойти в ближайшие несколько дней.

Сторчак - ветеран Минфина, он пришел в министерство раньше всех из нынешних замов Антона Силуанова, в 1994 году. Прошел путь от начальника отдела до замминистра, неизменно занимался вопросами внешнего долга и международных финансовых отношений (в 1998-2004 годах - в роли зампреда Внешэкономбанка). Участвовал в заключении крупнейших сделок по урегулированию долга СССР, в том числе в рамках Парижского и Лондонского клубов кредиторов.

Активно участвует в финансовых аспектах членства РФ в Международном валютном фонде (МВФ) и Всемирном банке, в работе таких многосторонних институтов, как БРИКС, Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ).

Максимову 34 года, он выпускник Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития. Несколько лет был помощником главы Минфина Антона Силуанова (в этом качестве занимался вопросами международных финансовых отношений, взаимодействием с международными финансовыми организациям и международными банками развития).

В 2017 году, после того, как в ведение министерства перешла Федеральная таможенная служба, стал замруководителя ведомства. В октябре 2018 года был назначен заместителем министра экономического развития, курировал департаменты, отвечающие за внешнеэкономическую деятельность и торговые переговоры.